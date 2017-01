OPÉRA ET MUSIQUE CLASSIQUE : Paul Wilmot accompagne les voix mauriciennes

Le pianiste et organiste anglo-américain Paul Wilmot accompagnera Véronique Zuël, Jean-Michel Ringadoo et Katrin Caine lors d’un concert chant/piano, ce vendredi 13 janvier à l’Audi Zentrum à Réduit.

C’est tout un spectacle qui attend les amateurs de musique classique et d’opéra, ce vendredi 13 janvier. Trois des chanteurs locaux les plus connus de l’univers de l’opéra, Véronique Zuël, Jean-Michel Ringadoo et Katrin Caine, seront sur la même scène, accompagnés par le pianiste et organiste Paul Wilmot. Ce dernier n’est pas une figure inconnue à Maurice puisqu’il a souvent été partie prenante des concerts organisés par Opera Mauritius, depuis la création de cette structure en 2009.

Ce vendredi, le pianiste aura l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent. Paul Wilmot démontrera avant tout son savoir-faire en solo en proposant des morceaux de musique classique d’un des plus grands maîtres du domaine qu’est Chopin, ainsi que d’autres pièces. Il accompagnera également les trois chanteurs sur des airs d’opéra, notamment ceux ayant fait partie d’opéras présentés à Maurice, à l’instar de La Traviata et Les Pêcheurs de perles, ainsi que d’autres airs de Puccini, Verdi et Cardillo, entre autres. Au menu également, des mélodies qui sont “des poèmes qu’on met en musique”, selon Paul Olsen, qui est derrière l’organisation de ce spectacle.

Instants magiques.

Ce concert aura comme seul instrument le piano. “Il faut savoir que toute la préparation de l’opéra se fait au piano, grâce à sa gamme de sons très large”, souligne Paul Olsen. L’organisateur promet un spectacle de haute facture pour son premier événement de 2017. “Le public peut s’attendre à un beau programme, amoureusement concocté par une équipe qui veut lui faire vivre une belle émotion et des instants magiques. Paul Wilmot est un pianiste assez exceptionnel. Il a travaillé avec Opera Mauritius depuis quelques années pour préparer les chanteurs, et a été le pianiste accompagnateur des solistes et des choristes de l’opéra. Il a aussi travaillé sur tous les textes qui accompagnent l’opéra en termes de programme et de communication. Il a une grande connivence avec les chanteurs.”

Paul Wilmot est basé en Norvège en tant que pianiste et organiste pour une église. Il a étudié à Carmel en Californie et à Brighton College en Angleterre, où il a obtenu la bourse musicale la plus prestigieuse, ainsi que des bourses pour ses études d’orgue et académiques. En 2003, il a obtenu sa licence en langues orientales de l’Université d’Oxford, avec une spécialisation en sanskrit et en tibétain. Il est également l’organiste boursier d’University College, un poste qui le conduit à jouer de plusieurs grandes orgues, dont celles de la cathédrale St Paul de Londres et des cathédrales de Chichester et de York.

Trois voix magnifiques.

Les artistes locaux qui seront sur scène avec lui ne se présentent plus. La soprano Véronique Zuël a notamment interprété à l’étranger les rôles de Maria dans West Side Story de Bernstein, de la comtesse dans Le mariage de Figaro de Mozart, de Gilda dans Rigoletto de Verdi ou encore de Mimi dans La Bohème de Puccini. À son retour à Maurice en 1999, elle est devenue prof de chant, tout en poursuivant sa carrière de chanteuse. Elle a joué dans des opéras tels que Les Pêcheurs de perles ou encore Les Nuits d’été.

Katrin Caine, une autre soprano, a écrit des comédies musicales, des histoires et des chansons pour enfants. Née en Allemagne, elle a travaillé comme prof de chant pendant dix ans. Elle a chanté dans de nombreux opéras, à l’instar de La Chauve-souris de Strauss, Didon et Enée de Purcell, Hänsel et Gretel de Humperdinck. Elle a également été chef des chœurs et coordinatrice artistique pour Les Pêcheurs de perles à Maurice, qui est devenu son pays d’adoption.

Le ténor Jean-Michel Ringadoo sera la seule voix masculine du concert. Figure connue de la musique rock à Maurice, il apparaît depuis quelques années dans les opéras. Une belle reconversion pour cet informaticien de formation, qui a décidé d’abandonner son métier pour devenir coach vocal. On l’a vu dans Didon et Enée, dans Friends of Opera ou encore dans la comédie musicale Godspell.

À l’initiative de Paul Wilmot, ce concert sera joué gratuitement. “C’est son idée. Nous voulions à tout prix donner l’occasion aux amateurs de ce type de musique de profiter de ce moment”, dit Paul Olsen. Les organisateurs conseillent aux personnes intéressées de réserver leurs places en envoyant un e-mail de confirmation à l’adresse suivante : premiers.rangs2020@gmail.com.