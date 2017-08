OPÉRATION CRACK DOWN : Neuf personnes appréhendées

Neuf individus, recherchés par la CID Nord, ont été arrêtés hier matin après une opération “Crackdown” menée dans la région de Port-Louis sous la supervision du surintendant de police Shyam Bansoodeb.

Louis Jonathan Fanfan, habitant rue Poon, à Baie-du-Tombeau, fait partie des neuf personnes arrêtées. Il répond d'une charge d'homicide involontaire dans le cadre de l'agression mortelle, le 4 septembre 2010, de son ami Leroy Dumlye, un habitant de Cité Florida. Alors que sa comparution était prévue devant les Assises le 23 février 2016, l'accusé, qui était en liberté conditionnelle, ne s’y était pas présenté. Un mandat d'arrêt avait donc été lancé contre lui.

Louis Jonathan Fanfan et ses deux complices, les jumeaux Steven Christophe Gentil et Steven Christopher, âgés de 26 ans et qui étaient masqués et armés, avaient fait irruption le lundi 8 août chez un commerçant à Roche-Bois. Les trois bandits l'avaient ligoté avant d’emporter un revolver de marque Rossi avec six balles, une somme de Rs 75 000, dix chèques, la clé de la voiture du propriétaire, un téléphone portable, une chaîne en or ainsi qu’un trousseau de clés. Le tout était estimé à Rs 190 000.

Josley Steven Munorrah, un habitant de Cité Briquetterie, Sainte-Croix, âgé de 29 ans et impliqué dans un cas de vol avec violence commis le 7 mai à Abercrombie, avec la complicité de son ami, a été également arrêté. Le suspect Munorrah avait agressé la victime chez elle à Abercrombie à quelques mètres d'un snack. Les deux suspects avaient également emporté une somme de Rs 12 000 qu'elle avait en sa possession.

Azeemoth Westly Désiré, un habitant Cité La Cure de 39 ans, avait agressé la semaine dernière une habitante de Sainte-Croix. Armé d'un sabre, il avait forcé la victime à lui remettre une somme de Rs 42 000 avant de prendre la fuite avec son portable. Adolphe Keegan, lui, âgé de 22 ans, était impliqué dans un cas de vol, de même que Jonathan Salomon. Ce dernier a fait main basse sur plusieurs articles après avoir fait irruption dans une maison le 13 février au Morcellement Champville, à Sainte-Croix. Il avait emporté une somme de Rs 3 000 et une montre en or.

Raheeman Sahen, 48 ans et habitant Pailles, était recherché pour détournement de fonds, alors que Faran Burokur, un électricien de 29 ans habitant rue Hassen, à Plaine-Verte, était le dernier suspect que la CID a arrêté hier lors de cette opération. Il avait volé un téléphone portable dans une tabagie non loin de chez lui. Différentes unités de la force policière ont participé à l'opération, dont le GIPM, la SSU et l'Anti-Robbery Squad.

GRIS-GRIS : Un récidiviste arrêté pour le viol d'une joggeuse

La CID de Souillac a arrêté jeudi soir un récidiviste de 23 ans, le soupçonnant d'avoir sexuellement agressé une joggeuse de 46 ans la semaine dernière dans la région de Gris-Gris. La quadragénaire courait en effet seule sur la plage un après-midi lorsqu’un malfrat a surgi d'un buisson pour l'assommer avec un gourdin. Le suspect l'a ensuite traînée dans un coin avant de la violer. En reprenant connaissance, la victime a constaté qu'elle était à moitié dénudée. Un homme l’a ensuite aidée à prendre contact avec ses proches. Elle s'est rendue au poste de police de Souillac pour porter plainte, déclarant ne rien savoir sur son agresseur. Un médecin de la police, qui avait examiné la quadragénaire, avait confirmé qu'elle avait bien été victime d'une agression sexuelle.

Se basant sur certaines informations, les hommes du surintendant Pedre ont mis la main sur le récidiviste. Celui-ci a soutenu avoir eu une relation sexuelle avec la victime, alléguant ne pas l’avoir brutalisée et qu'elle « était consentante ». Le jeune homme a été placé en cellule hier soir et est attendu au tribunal de Souillac aujourd’hui pour son inculpation provisoire. Il devra participer à une parade d'identification dans les prochaines heures.