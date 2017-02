OPÉRATION KWI VIDÉ : Le comeback de Seetaramadoo à Air Mauritius déjà enclenché

Les dernières indications sont que Mike Seetaramadoo, dont la connexion avec l’hôtel du gouvernement est notoire, devrait réintégrer dans les meilleurs délais son poste d’Executive Vice President (Commercial and Cargo) au sein de la compagnie aérienne nationale, Air Mauritius. Il avait été interdit de ses fonctions pour insubordination par l’ancien General Manager, Megh Pillay. Ce dernier avait été limogé pour avoir refusé d’obtempérer aux directives du Chairman, Arjoon Suddhoo, qui voulait à tout prix mettre un terme à ces procédures disciplinaires, dont la présidence du comité avait été confiée à Me André Robert, Senior Attorney.

Entre-temps, un nouveau comité disciplinaire, présidé par Me Sanjeev Ghurburun (avocat) et Me Irshad Lauloo (avocat et président de l’Assessment Review Committee), a été institué pour entendre les charges d’insubordination contre Mike Seetaramadoo. Air Mauritius était représentée par Samad Goolamally (avocat) et Sharmila-Oree (avouée de Pravind Jugnauth). Le comité devait se réunir pour établir un calendrier des séances. Cependant, un véritable coup de théâtre est intervenu lors de l’audience préliminaire de cette semaine.

Alors que tout le monde s’attendait à ce que les avocats d’Air Mauritius indiquent quand ils allaient assigner Megh Pillay pour justifier les charges d’insubordination contre Seetaramadoo, Me Goolamally a informé le comité qu’il n’a aucune intention d’assigner l’ancien General Manager car Air Mauritius n’aura pas besoin de lui.

Bien que le comité n’aurait pas dû siéger en cette fin de semaine, les avocats d’Air Mauritius sont parvenus à un accord commun avec Manish Gobin (avocat) qui comparaît pour Seetaramadoo pour entendre les charges sur le champ. L’Executive Vice President a donné sa version des faits.

Les charges ont été entendue et la décision du Special Panel devra être communiquée au Board au plus tard au début de la semaine…

Alors que peu a transpiré concernant ce qui a été débattu devant le Comité, le grand sourire sur le visage de Seetaramadoo tout en quittant le Pailles en Queue Court était évident pour tous à voir.