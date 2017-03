OPÉRATION LAKAZ LERWA LION - AFFAIRE ROCHES-NOIRES : Les dettes de Rs 11 M de Gooljaury au coeur des débats en Cour, hier

Le procès intenté à l’ex-Premier ministre Navin Ramgoolam ainsi qu’aux deux ex-DCP Dev Jokhoo et Ravine Sooroojebally, concernant les incidents survenus au bungalow de Roches-Noires dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011, a repris hier après-midi avec le contre-interrogatoire du manager de la Barclays Bank, Neerunjun Ramtohul. Le témoin avait auparavant demandé à solliciter l’avis des conseillers légaux de la banque avant de répondre aux questions de la défense sur les “attachment orders” à l’encontre de Rakesh Gooljaury. Chose faite : Neerunjun Ramtohul a révélé que l’ex-partenaire d’affaires de Nandanee Soornack devait en 2016 Rs 10,9 M à la MRA. L’audience a été ajournée au 30 mars pour les débats sur la motion de Me Gavin Glover, SC, pour que Rakesh Gooljaury ne soit pas appelé comme témoin à ce stade du procès.

L’audience de la matinée avait été marquée hier par un refus du manager de la Barclays Bank de répondre à certaines questions au sujet de Rakesh Gooljaury. Neerunjun Ramtohul devait évoquer ses devoirs de préserver la confidentialité des affaires des clients sous la Banking Act. La poursuite, représentée par Me Mohana Naidoo, devait aussi réitérer plusieurs motions dans ce sens. L’avocat de Navin Ramgoolam, Me Glover, SC, s’intéresse, lui, aux deux “attachment orders” émis par la MRA le 24 mai 2016 à l’encontre de Rakesh Gooljaury pour ses dettes impayées pour la TVA et l’Income Tax. Lors du contre-interrogatoire, alors que l’homme de loi voulait savoir quel était le montant de ces dettes, le cadre de la Barclays Bank devait demander de solliciter l’avis des conseillers légaux de la banque avant de répondre. L’audience a ainsi été suspendue pour deux heures afin de lui permettre de poursuivre sa démarche. À 13h45, Neerunjun Ramtohul se retrouve de nouveau à la barre des témoins pour répondre aux questions de Me Glover.

Me Glover : Dans ma dernière question, je voulais savoir si les “attachment orders” sont des documents accessibles à tous ?

Le témoin : Ils ne sont pas accessibles au public.

Me Glover : Je suis d’accord que les documents qui sont adressés à la banque sont confidentiels, mais avez-vous sollicité l’avis légal au sujet du contenu de ces documents qui ont aussi été envoyés à d’autres banques et au Registrar General ?

Le témoin : Les informations qui sont disponibles au Registrar General ne figurent pas nécessairement dans les “attachment orders”.

Me Glover : Permettez-moi de vous demander si vous avez par écrit l’avis des conseillers légaux de la banque sur ce que vous devez répondre ?

Le témoin : Non, je ne l’ai pas en écrit.

Me Glover, une fois de plus agacé par la réticence du témoin à répondre à ses questions, réitère sa question pour que le montant des dettes dans les deux “attachment orders” soit divulgué en cour.

Me Glover : On vous a dit que vous ne pouvez pas dire en cour quel était le montant des dettes sur les deux “attachment orders”?

Le témoin : Oui.

Me Glover : Est-ce que la banque s’est pliée aux “attachment orders”?

Le témoin : Oui.

Me Glover : Y a-t-il eu une quelconque déclaration de la Barclays Bank concernant Gooljaury ?

Le témoin : Les “attachment orders” n’étaient pas pour Goman Ltd.

Me Glover : Est-ce que Rakesh Gooljaury détient des comptes à la Barclays Bank ?

Le témoin : Je ne peux répondre à cette question car j’ai le devoir de préserver la confidentialité des clients.

Se heurtant une fois de plus au secret bancaire, Me Glover demande à ce stade à la cour d’émettre un ordre pour que le témoin réponde aux questions par rapport au montant des dettes figurant dans les “attachment orders”. Ces ordres, fait ressortir Me Glover, « proviennent de la MRA à une banque détenant l’argent appartenant à une compagnie de Rakesh Gooljaury ». Le magistrat Raj Seebaluck revient alors à la charge et explique au témoin qu’il détient déjà des documents de Goman Ltd et qu’il devra répondre aux questions.

Le magistrat Seebaluck : You yourself have opened the doors. Vous devez répondre aux questions.

Le témoin : Je suis là pour répondre à des questions sur Goman Lltd et non sur Rakesh Gooljaury.

Le magistrat Seebaluck : C’est un ordre de la cour. Vous devez répondre.

Le témoin : Je n’ai pas ces informations.

Me Glover : Vous devez alors aller les chercher. Sur ordre de la cour, vous devez donner ces informations.

L’audience est une fois de plus suspendue pour permettre au témoin de répondre à cette question. Quinze minutes plus tard, le témoin revient et révèle à la cour que le montant des dettes de Rakesh Gooljaury auprès de la MRA est de Rs 4 536 904,42 pour l’Income Tax impayée et Rs 6 381 463,42 pour la Value Added Tax impayée. Enfin satisfait de la réponse du témoin, Me Gavin Glover indique qu’il n’a plus d’autres questions pour le manager de la Barclays et met fin à son contre-interrogatoire.

Me Glover : I have no further questions.

Me Mohana Naidoo devait informer les magistrats que la poursuite maintient sa décision d’appeler à ce stade du procès le témoin vedette, Rakesh Gooljaury, et qu’elle est prête à débattre sur la motion. Me Glover devait à son tour faire comprendre qu’il y a eu « certains développements après l’audition du cadre de la Barclays » et que vu l’heure, soit 14h15, « il serait mieux de fixer les débats à un autre jour ». Et Me Glover de lancer sur un ton amusé : « It will be unfair for the prosecution if I do not have time to reply to their arguments. » L’audience a ainsi été ajournée au 30 mars.

Navin Ramgoolam et les deux coaccusés, l’ancien directeur général du National Security Service, le Deputy Commissioner of Police Dev Jokhoo, et l’ancien patron de la VIPSU, l’ex-DCP Ravine Sooroojebally, ont plaidé non coupables du délit de complot dans l’affaire de Roches-Noires, où Navin Ramgoolam avait été agressé à coups de tournevis par un individu dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011 en présence de Nandanee Soornack. Ils répondent d’une charge de “conspiracy to do an unlawful act, namely effecting public mischief in breach of Section 109 of the Criminal Code”. Navin Ramgoolam est défendu par Me Gavin Glover, SC, sir Hamid Moollan, SC, et Mes Shawkat Oozeer et Hisham Oozeer. Ravine Sooroojebally est défendu par Me Nargis Bundhun et Dev Jokhoo par Mes Mooloo Gujadhur, Kevin Luckeeram et Shyam Servansingh. La poursuite, elle, est représentée par Mes Mohana Naidoo, Zayna Essop et Jean-Michel Ah Sen.