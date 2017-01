OPÉRATION LAKAZ LERWA LION : L’ex-ministre Ritoo dans le collimateur de la police

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et membre du Parti travailliste Devanand Ritoo est attendu dans les locaux du CID de Port-Louis Metropolitan South suite à des incidents survenus devant l’entrée principale des Casernes centrales hier. Cette convocation découle d’une déposition consignée par un des officiers du CID de Port-Louis, qui affirme avoir été agressé avec un blouson. Par ailleurs, deux autres partisans du Labour devront comparaître aujourd’hui devant le tribunal de Port-Louis pour le délit d’“opposing police” toujours devant les Casernes centrales. Ces incidents sont survenus en marge de l’interrogatoire de l’ancien Premier ministre et leader du Parti travailliste Navin Ramgoolam au sujet des Rs 220 millions, dont Rs 110 millions en Unused Dollar Notes, dans le cadre de l’opération Lakaz Lerwa Lion.

Selon des sources officielles aux Casernes centrales, l’ancien ministre Ritoo pourrait tomber sous le coup d’une accusation provisoire d’“assaulting an agent of civil authority” lors des incidents d’hier. Un policier en civil affecté au maintien du Law and Order devant la grille d’entrée principale des Casernes centrales, suivant les nouvelles dispositions de sécurité d’hier, affirme avoir été agressé par l’ancien ministre des Sports au plus fort des échauffourées. Une déposition en bonne et due forme a été consignée.

Devant l’éventualité qu’il soit convoqué pour un interrogatoire dans les locaux du CID de Port-Louis, hier après-midi, Devanand Ritoo a préféré quitter le siège du Parti travailliste, au Square Guy Rozemont, et abandonner sa voiture garée dans l’enceinte des Casernes centrales. Niant les accusations portées contre lui, l’ancien ministre est attendu aux Casernes centrales en vue de consigner sa version des faits.

D’autre part, un planteur de 48 ans, habitant Poudre-d’Or-Hamlet, de même qu’un marchand ambulant de 43 ans, de Vallée-Pitot, ont été interpellés par la police pour le délit d’“opposing police”. Ils devront comparaître devant le tribunal de Port-Louis aujourd’hui où des charges provisoires devraient être retenues à leur encontre. Ces incidents se sont déroulés entre 10 h 30 et 11 h 30, soit presque au moment de l’arrivée de Navin Ramgoolam dans les locaux du Parti travailliste au Square Guy Rozemont, avant qu’il ne se rende au QG du Central CID pour son interrogatoire.