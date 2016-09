OPÉRATION LAKAZ LERWA LION : Les relevés téléphoniques de Jokhoo et de Sooroojebally communiqués à la défense

L’ex-Premier ministre, Navin Ramgoolam, ainsi que les deux ex-DCP, Dev Jokhoo et Ravine Sooroojebally, ont comparu en Cour intermédiaire ce matin, dans le cadre du procès qui leur est intenté concernant les incidents au bungalow de Roches-Noires, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011. Il a été convenu que les auditions des témoins débuteront le 28 février 2017, après que la poursuite a indiqué que les documents manquants, réclamés par la défense, leur seront communiqués ultérieurement.

Le procès intenté à Navin Ramgoolam et aux deux hauts gradés de la police, l’ancien patron de la VIPSU, le DCP à la retraite, Ravine Sooroojebally, et l’ancien directeur général du National Security Service, le Deputy Commissioner of Police, Dev Jokhoo, sera pris sur le fond le 28 février 2017. La cour a avancé d’autres dates pour la tenue du procès, soit les 13, 14, 30, 31 mars 2017. L’affaire a été appellée aujourd’hui devant les magistrats Raj Seebaluck et Azam Neerooa.

Lors d’une précédente séance, la défense avait demandé que tous les appels, du 4 au 11 juillet 2011, de Dev Jokhoo et Ravine Sooroojebally au Commissaire de police via le Police Radio system, lui soit communiqué. La poursuite avait objecté à cette demande, soutenant que ces documents ne font pas partie du dossier de la poursuite. Mais ce matin, la poursuite a fait savoir que ces documents sont disponibles et seront communiqués à la défense.

Les trois accusés ont plaidé non-coupables d’une accusation de « conspiracy to do an unlawful act, namely effecting public mischief in breach of Section 109 of the Criminal Code ». Une quinzaine de témoins ont été assignés dans cette affaire, dont l’homme d’affaires Rakesh Gooljaury, patron de Fashion Style, qui avait été proche de Navin Ramgoolam lorsqu’il était au pouvoir. Ce dernier est défendu par Me Gavin Glover, SC, et Mes Shawkat Oozeer et Hisham Oozeer. Ravine Sooroojebally est défendu par Me Nargis Bundhun. Dev Jokhoo est, quant à lui, défendu par Me Mooloo Gujadhur, Me Kevin Luckeeram et Me Shyam Servansingh. La poursuite est représentée par Me Mohana Naidoo Me Zayna Essop et Me Jean-Michel Ah Sen.

Le DPP veut être mis hors de cause

La réponse du CP et des trois magistrats toujours attendue

La plainte logée par Navin Ramgoolam, jugeant « anticonstitutionnelles » les perquisitions faites à son domicile à Riverwalk, a été de nouveau appelée devant le Master and Registrar de la Cour suprême hier. Les défendeurs dans cette affaire, soit le CP et les trois magistrats de cour de district, Shavina Jugnauth-Chuttur, Kadampanavasini Sockalingum-Juwaheer et Shefali Gannoo, ont demandé un nouveau renvoi pour soumettre leur défense. Par ailleurs, Me Karen Parson, State Attorney, a fait une demande pour que le Directeur des poursuites publiques (DPP) soit mis hors de cause dans cette affaire.

Le DPP souhaite être mis hors de cause dans cette affaire. C’est ce qu’il a transmis hier en cour à travers Me Karen Parson, State Attorney. Les hommes de loi de Navin Ramgoolam devront étudier cette demande et faire part de leur décision le 6 octobre prochain.

Par ailleurs, ces avocats ont une fois de plus attiré l’attention du Master and Registrar sur le fait que cette affaire a connu plusieurs renvois et que la cour ne pouvait en accorder d’autres. Me Sewraj, l’un des hommes de loi de l’ex-Premier ministre, a indiqué que tous les documents ont déjà été échangés et que l’affaire pourrait être fixée pour être entendue.

Les défendeurs ont obtenu un ultime renvoi pour loger leur réponse à la motion de Navin Ramgoolam, qui juge « anticonstitutionnelles » les perquisitions faites à son domicile à Riverwalk en février dernier.

Dans ce document déposé en cour le 14 juin dernier, Navin Ramgoolam soutient que les magistrats qui avaient émis des mandats d’arrêt contre lui auraient dû prendre en considération le fait qu’étant un ancien Premier ministre, ses téléphones cellulaires pouvaient contenir des informations sensibles et confidentielles. Ce document fait suite à une série de questions que les défendeurs avaient formulées par rapport à la plainte logée de l’ancien PM. Dans sa plainte, Navin Ramgoolam s’attaque à l’État, au commissaire de police, à trois officiers du Central Criminal Investigation Department (CCID), les sergents Ramdoo et Seebaruth et le constable Veder, ainsi qu’à trois magistrats de district, Shavina Jugnauth-Chuttur, Kadampanavasini Sockalingum-Juwaheer et Shefali Gannoo.

Dans sa motion logée en avril en Cour suprême, contestant les perquisitions à son domicile lors de son arrestation le 6 février dernier, Navin Ramgoolam demande aussi que tous les biens saisis chez lui, y compris les quelque Rs 220 millions, lui soient restitués. Il réclame par ailleurs une roupie symbolique aux défendeurs pour les dommages et le préjudice subis.

Dans sa plainte, l’ancien Premier ministre explique que ses droits constitutionnels « ont été bafoués » à l’instant où les policiers ont obtenu un mandat de perquisition en cour. Selon lui, les magistrats concernés ont accordé ce mandat « sans s’assurer que (ses) droits aient été respectés ». Navin Ramgoolam insiste dans sa plainte sur le fait que les six mandats de perquisition obtenus pour fouiller ses résidences sont « injustes, illégaux et anticonstitutionnels ». Le leader du PTr soutient aussi dans sa plainte que son arrestation est due à une vendetta politique. Lors de la campagne en marge des dernières élections générales, soutient-il, SAJ avait déclaré « si mo pa met Navin andan mo sanz mo nom » si l’Alliance Lepep venait à remporter les élections.