OPÉRATION LAKAZ LERWA LION: Me Gavin Glover insiste sur sa motion d'abandon des accusations provisoires

L'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam a comparu en cour de Curepipe ce matin dans le cadre de l'accusation provisoire de blanchiment d'argent dans l'affaire des coffres-forts saisis à son domicile en février 2016, comportant Rs 220 M. Lors de la séance, le CI Rughoonundun a informé la magistrate Meenakshi Bhogun que la police a besoin d'un mois supplémentaire pour boucler l'enquête, ajoutant attendre toujours une réponse pour une nouvelle demande de Mutual & Legal Assistance d'une juridiction étrangère. Face à cette déclaration, Me Gavin Glover a logé une motion d'abandon de l'accusation provisoire pour délai abusif. Les débats auront lieu le 7 février.

Aucune décision du Directeur des poursuites publiques n'a encore été prise concernant la charge provisoire de blanchiment d'argent qui pèse toujours sur l'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam. Lors de l'appel de l'affaire ce matin en cour de Curepipe, le représentant du ministère public, Me Medaven Armoogum, a indiqué que le dossier n'a pas encore été référé au bureau du DPP et qu'il ne peut dans ce cas donner sa position. Le Chief Inspector Rughoonundun, appelé pour donner plus de précision sur cette affaire, a indiqué en cour que la police à besoin d'environ 1 mois pour boucler l'enquête. Il devait aussi soutenir qu'une nouvelle demande a été faite pour une Legal & Mutual Assistance d'une juridiction étrangère et que la police attend une réponse. Me Gavin Glover devait alors insister sur sa motion d'abandon de l'accusation provisoire pour délai abusif, rappelant que cela fait désormais deux ans depuis l'arrestation de son client et que l'enquête n'a pas encore été bouclée.

Me Gavin Glover : « You can say that as at today, you do not have enough evidence to send the file to the DPP ? »

CI Rughoonundun : « It is not correct to say that. We will need around 1 month time to complete the enquiry. »

Me Glover : « The Mutual & Legal assistance will not interfere in this effect ? »

CI Rughoonundun : « Whatever the outcome with the Mutual & Legal Assistance the file is going to be sent to the DPP. »

Me Gavin Glover a toutefois logé la motion d'abandon de l'accusation provisoire. Me Medaven Armoogum, de la poursuite, a objecté à cette motion. Les débats auront lieu le 7 février prochain.

APPEL—RÉCLAMATIONS: Le secrétaire du ministère des AE devra payer Rs 100 000 à l’ex-PS

Dans un jugement rendu le 29 mai 2012, le magistrat Patrick Kam Sing avait ordonné au secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Anund Neewoor, de verser Rs 100 00 à l’ancienne Permanent Secretary du ministère Asha Burrenchobay. Celle-ci réclamait initialement Rs 500 000 de dommages pour un courriel, contenant des propos injurieux et blessants, envoyé par Anund Neewoor. Ce dernier avait fait appel de ce jugement. Les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Iqbal Maghooa, siégeant en appel, ont rejeté la demande, statuant que Anund Neewoor n’avait pas réussi à prouver que ses allégations étaient fondées.

Le litige se situait au niveau des titres et des responsabilités dans le ministère des Affaires étrangères. Selon Asha Burrenchobay, représentée par Me Jean-Claude Bibi, les dommages moraux subis s’élèvent à Rs 5 000 000, mais elle les avait réduits à Rs 500 000, plus les coûts pour faire accélérer la procédure en Cour intermédiaire. Le magistrat Patrick Kam Sing s’était prononcé en faveur d’Asha Burrenchobay. Il avait sommé Anund Neewoor de dédommager Asha Burrenchobay à hauteur de Rs 100 000.

Le 15 novembre 2009, Anund Neewoor a répondu à un e-mail de la plaignante adressé à plusieurs de ses collègues de la fonction publique : « Your mind is sick and unstable… You are a compulsive liar and a trouble maker, that’s why you have always been thrown out of every ministry you were assigned to. » Anund Neewoor, défendu par Me Sidhartha Hawoldur, a admis avoir envoyé un courriel à Asha Burrenchobay et à d’autres personnes. Anund Neewoor avait soutenu qu’Asha Burrenchobay n’avait jamais été nommée au poste de responsable ni à la comptabilité du ministère contrairement à ce qu’elle soutenait. Et d’ajouter qu’elle dictait les propositions budgétaires sans son approbation ni même en le consultant. Il avait souligné durant le procès que « tout ce qu’il a dit est vrai ».

Selon Anund Neewoor, la PS aurait menti dans son courrier, déclarant que le secrétaire des Affaires étrangères « n’est qu’un Supervising Officer qui n’a pas de responsabilité dans l’administration ni le budget du ministère ». Les juges en appel ont rejeté la demande d’Anund Neewoor, indiquant que le magistrat avait eu raison de conclure qu’« Anund Neewoor failed to prove the truth of the factual allegations made and that they were not made in good faith ».