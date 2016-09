OPÉRATION LAKAZ LERWA LION : Nandanee Soornack échappe à l’extradition

Nandanee Sornack, la personnalité la plus puissante à Maurice jusqu’aux élections générales du 10 décembre 2014, n’est plus sujette à des risques d’extradition à Maurice « to face criminal charges » dans le cadre de l’opération Lakaz Lerwa Lion. Ainsi, la Cour d’appel de Bologne en Italie n’a pas entretenu la requête formelle de rapatriement forcé de celle qui s’est présentée dans un document en Cour comme étant la mère de l’unique héritière de la dynastie de Navin Ramgoolam. Ce jugement est tombé hier en Italie, alors que le Tribunal d’appel avait dans un premier temps réclamé du temps pour se prononcer sur cette demande des autorités mauriciennes.

Nandanee Soornack, qui avait quitté Maurice en catastrophe dans la soirée du 11 décembre 2014, le jour de la proclamation des résultats des élections générales, est recherchée par le Central CID dans diverses enquêtes, dont le dossier des Rs 100 millions de commissions, représentant 4 % du chiffre d’affaires de la Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd et celui de blanchiment d’argent dans l’acquisition d’une campagne immobilière à Floréal.

Tenant en ligne de compte l’arrestation arbitraire par le même Central CID de l’avoué de Nandanee Soornack, Me Pazhany Thandrayen, le 14 mars 2015, à sa descente d’avion, avec la saisie de documents de nature légale concernant Madam Ou Kone Ki Mwa, et la VVIP Saga de février 2015 avec deux représentants de Dufry Ltd retenus illégalement et contre leur gré à Maurice, la Cour d’appel de Bologne a rejeté la demande d’extradition sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par le tribunal de Port-Louis.

Ce revers dans le cadre de l’opération Lakaz Lerwa Lion devait être discuté ce matin lors de la réunion du conseil des ministres, présidé par le Premier ministre par intérim, Xavier-Luc Duval. Le gouvernement devra prendre connaissance des attendus de ce verdict et décider de la marche à suivre. En l’absence de l’Attorney General, Me Ravi Yerrigadoo, c’est le ministre Callichurn, assurant la suppléance, qui a piloté le dossier Soornack au conseil des ministres.