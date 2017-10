OPÉRATION LAKAZ LERWA LION : Navin Ramgoolam au CCID jeudi prochain

L’Office of the Director of Public Prosecutions rejette les demandes des conseils légaux de l’ex-Premier ministre au sujet de l’accès aux “diary entries” de la police et à la copie de l’enregistrement vidéo d’une interview de presse versée dans le dossierL’opération Lakaz Lerwa Lion, avec l’arrestation par le Central CID de l’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, le 6 février 2015, devra connaître son épilogue au niveau de l’enquête lundi. En effet, après une série de consultations hier entre les Police Headquarters des Casernes centrales et l’Office of the Director of Public Prosecutions, il a été décidé officiellement que Navin Ramgoolam aura jusqu’à lundi prochain pour se présenter en vue de consigner un dernier “further statement”. Au cas contraire, le responsable du CCID, l’assistant commissaire de police, Devanand Reekoye, n’aura d’autre choix que de transmettre le dossier au DPP en vue de loger en Cour intermédiaire les 23 charges criminelles de “Money Laundering” sous la section 5 de la Financial Intelligence and Anti-Laundering Act.

En effet, à ce matin, les indications recueillies de sources sûres avancent que le DPP aurait rejeté des plus catégoriquement les deux principales demandes formulées par Mes Gavin Glover, Senior Counsel, et Showkat Oozeer. Les conseils légaux de Navin Ramgoolam auraient réclamé des détails sur les “diary entries” du Central CID au sujet de cette enquête de même qu’une copie intégrale de l’enregistrement d’une interview de presse faisant partie du dossier à charge. Mais le DPP aurait jugé que ces deux demandes n’auraient aucune pertinence dans le contexte de la mise en accusation du suspect, qui devrait avoir accès à ces informations au moment opportun lors du déroulement du procès. Me Glover, Leading Counsel de l’ancien Premier ministre, devrait être informé de ce développement en vue de prendre rendez-vous. Suite à des échanges entre les parties concernées, il a été convenu que l’ultimatum de lundi soit annulé en raison des obligations professionnelles de Me Glover et un nouveau rendez-vous fixé à jeudi prochain.