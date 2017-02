OPÉRATION LAKAZ LERWA LION : Revers pour le GM dans l’extradition de Soornack

Les autorités, engagées dans le cadre de l’opération Lakaz Lerwa Lion, ont essuyé un sérieux revers devant la Cour de Cassation en Italie dans la demande d’extradition logée contre Nandanee Soornack. En effet, l’appel interjeté par le gouvernement contre le jugement du tribunal de Bologne a été déclaré inadmissible par cette instance judiciaire italienne suprême sur la base que la demande de rapatriement judiciaire ne peut être entretenue faute d’un traité d’extradition en bonne et due forme entre les deux pays. Le plus grave après cette étape est que Maurice ne dispose d’aucun recours judiciaire et que cette affaire est close, avec également probablement la radiation prochaine des charges provisoires contre la patronne d’Airway Coffee devant le tribunal de Port-Louis.

Dans les milieux autorisés à l’hôtel du gouvernement, ce développement a été accueilli avec « une énorme déception » dans la conjoncture. D’ailleurs, la communication officielle émanant de Saccucci & Partners, de Rome, dont les services ont été retenus par le gouvernement dans ce procès d’extradition, fait état de « unexpected and unprecedented decision » en ce début de semaine. L’appel du gouvernement contre le rejet avait fait l’objet de débats devant la Cour de Cassation à Rome, vendredi dernier.

Avec la décision de cette instance judiciaire de donner raison à Nandanee Soornack, confirmant le jugement de la Cour de Bologne, les autorités attendent de prendre connaissance du fond du jugement. Toutefois, les conseils légaux du gouvernement soulignent que « it is safe to assume that the Cour de Cassation upheld the conclusions of the General Prosecutor according to which there would be no extradition treaty currently in force between Italy and Mauritius and the Government of Mauritius would not be entitled to intervene or to appeal before the Italian judicial authorities because of lack of reciprocity ».

La partie mauricienne regrette le fait que la Cour de Cassation n’ait pas pris le temps pour passer en revue « the merits of the strong legal arguments raised by the Government of Mauritius in its written and oral pleadings, which remained completely unanswered ». Les hommes de loi italiens avancent que « Maurice a coopéré de bonne foi avec la justice en Italie to provide with a correct representation of the facts and to rebut the pretextual objections raised by Mrs Soornack in order to avoid justice in Mauritius ». Ils ajoutent que deux rapports d’experts et une assurance diplomatique ont été fournis pour établir que « Mrs Soonack faced no risk of ill-treatment or unfair trial in case of surrender ».

La prochaine étape dans la Soornack Saga se déroulera devant le tribunal de Port-Louis avec les conseils légaux de l’ancienne partenaire d’affaires de Rakesh Gooljaury réclamant la radiation des charges provisoires logées et qui ont constitué la base de l’argumentation devant les instances judiciaires en Italie pour réclamer en vain son extradition.