OPHÉLIE BELIN, directrice de Porteurs d’Images : 36 films produits en dix ans et une cinquantaine distribués

Le Festival de cinéma Île Courts célèbre sa dixième édition du 10 au 15 octobre prochain, avec une programmation anniversaire spéciale, une présence comme à l’accoutumée dans différents espaces publics du pays et toujours la passion chevillée au corps de ceux qui l’organisent. Mais comme nous le fait comprendre ici Ophélie Belin, il faudra autre chose, en plus de la passion, pour que l’association organisatrice, Porteurs d’Images, puisse continuer à accomplir sa mission dans les années à venir. Cette structure est appelée à redéfinir sa mission pour pouvoir continuer à soutenir la création cinématographique. Gageons que le festival du mois d’octobre serve de tremplin à cette nouvelle mobilisation.

Après un an de direction de Porteurs d’Images, quels sont pour vous les plus gros défis à relever pour le festival Île Courts, qui fête ses dix ans du 10 au 15 octobre prochain ?

Le plus gros défi, nous avons dû le relever dès mon arrivée, et jusqu’à il y a six mois environ, parce que nous n’avions plus de financement de l’Union européenne, et nous ne savions pas clairement où nous pourrions aller. Nous n’étions alors même pas sûrs de pouvoir organiser cette dixième édition anniversaire. Nous n’attendions plus qu’une dernière tranche de ce financement, qui était en fait un remboursement, qui est arrivé par la suite. Le financement du projet s’est arrêté fin 2016. Finalement, en allant taper à la porte de plusieurs sponsors potentiels, nous avons quand même obtenu des réponses positives. J’ai été agréablement surprise de l’effort qui a été fait à ce niveau. Même si le budget peut sembler peu conséquent, il nous suffira pour financer le festival 2017.

Mais comment l’association organisatrice, avec son local et ses trois salariés rendus possibles financés par cette subvention, tourne-t-elle sans elle maintenant ?

Le problème vient du fait que le volet d’autofinancement a été très peu développé jusqu’ici, et que nous réalisons très peu des prestations dans le courant de l’année. Nous avons monté des propositions de package de films en DVD ou en VOD ou même encore des projections clés en main, que nous avons proposés à différentes organisations, telles que des établissements hôteliers par exemple. Certains ont manifesté un intérêt qui ne s’est cependant pas concrétisé par la suite. Nous pouvons nous permettre ce genre de prestations car Porteurs d’Images a produit 36 films en dix ans et en distribue une cinquantaine au total, des films mauriciens essentiellement dont quelques programmes pour enfants. Le simple fait d’aller démarcher ces établissements a représenté un investissement pour l’association. Mais sans le retour espéré pour le moment, nous avons dû abandonner ces démarchages pour nous consacrer pleinement à la programmation et l’organisation festival 2017.

Mais alors concrètement comment vit Porteurs d’Images ?

Nous sommes toujours trois avec Anoushka Massoudy et Charline Chan Chuen Mo. À un moment, nous n’avions plus de trésorerie, et nous n’avons donc pas touché nos salaires, nous nous sommes adaptées, nous nous sommes mises à mi-temps pour pouvoir faire autre chose à côté. Maintenant, ça va mieux, le festival Île Courts peut survivre. Mais l’association avec les activités qu’elle a pu développer pendant trois ans, dans l’éducation à l’image, la formation et l’aide à la production etc., vont en prendre un coup. Cette structure construite sous financement européen ne peut continuer sous cette forme car elle est trop coûteuse. Nous avons avec les membres de Porteurs d’Images une réflexion à mener, pour redéfinir nos priorités, car cette association intervient pour ainsi dire tout à tous les niveaux de la chaîne de production, de la formation à la diffusion en passant par le soutien à la réalisation ! Je ne connais pas d’équivalent à Maurice avec tout ce travail de fond et une véritable stratégie.

Est-il possible de solliciter un nouveau financement européen ou avec une autre organisation internationale telle que la COI ?

Ce n’est pas exclu à l’avenir, mais il n’y a pas eu d’appels à projet pour le moment avec les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique). Nous ne pouvons pas compter dessus pour le moment et même s’il était possible de se porter candidat, cela prendrait du temps car ce sont des projets longs à mettre en place. L’association pourrait certainement reprendre son souffle avec une grosse subvention internationale. Il y aurait d’autres volets d’action le permettant mais nous n’avons pas suffisamment de ressources internes pour les mettre en place. En gros c’est carpe diem et honnêtement, je ne sais pas jusqu’à quand nous pourrons continuer comme ça…

Comment les membres contribuent-ils à Porteurs d’Images ?

Par leur adhésion, qui représente une petite part du budget global. Nous envisageons éventuellement de créer un réseau de membres bienfaiteurs, autrement dit les amis du festival, qui ne seraient alors pas obligatoirement des professionnels du cinéma. Mais comme notre festival est gratuit, nous n’avons pas grand-chose à leur offrir en contrepartie.

Que pouvez-vous nous dévoiler du programme de votre second Île Courts, le dixième du genre à Maurice, en plus de l’hallucinant concours de films en dix secondes, Fim zekler ?

En passant, il existe des films encore plus courts : les « fivesecondsfilms » ! Fim zekler est pour nous une façon ludique de rendre le cinéma accessible au public le plus étendu possible, de reconnaître aussi ce que font toutes ces personnes qui réalisent des petits films avec leur téléphone, et d’intéresser les gens à la réalisation, si modeste soit-elle. Pour cette dixième édition, nous récupérons un jour de plus par rapport aux années précédentes, qui nous permettra d’ajouter une projection publique le dimanche soir. Nous sortons un DVD avec quatre productions, qui ont été réalisées sous financement européen de 2016. Nous proposerons aussi une soirée spéciale avec un ciné-concert, animé par le groupe rennais La Terre Tremble, qui va jouer sur des dessins animés américains de 1933 réalisés par les studios Van Beuren. Le titre Tom et Jerry s’explique par le fait qu’ils ont produit cette série culte, mais ce ciné-concert ne se limitera pas aux péripéties du chat et de la souris. Cette séance s’adresse en fait aussi bien aux adultes qu’aux enfants, elle aura lieu en plein air sur la plage de Tamarin, le vendredi 13 octobre. La Terre Tremble est au départ un groupe de rock psychédélique, qui s’est orienté vers la musique de films avec tout un tas de surprises, des gadgets musicaux, des objets, etc. Ils ont sorti un album cette année. Ces musiciens proposeront aussi une masterclass sur la création d’un ciné-concert.

Cette année aussi, nous avons transformé le projet Cinéma sur la ville en Cinéma en dix plans, qui se fera avec les étudiants qui ont choisi l’option Cinéma, au Lycée des Mascareignes ainsi qu’avec les étudiants en documentaire corporate du Charles Telfair Institute (CTI), et des réalisateurs invités. Le principe consistait auparavant à faire au plus vite, ce qu’on appelle du tourné-monté, c’est-à-dire sans montage quasiment. Cette fois-ci l’exercice consistera à inclure de la préproduction et de la postproduction dans la démarche, grâce à l’apport du CTI notamment. Nous proposons aussi cette année deux ateliers professionnels, dont l’un vraiment technique, donnera les bases de l’animation aux gens qui ont déjà des compétences dans le domaine des arts visuels : les artistes peintres, les illustrateurs ou graphistes qui souhaiteraient apprendre à animer leurs créations. Simon Rouby, qui a notamment réalisé le long-métrage d’animation Adama, avec Pipangaï Studio, à La Réunion, assurera cette formation et s’efforcera aussi dans ce cadre de donner des outils gratuits aux stagiaires pour qu’ils puissent continuer ensuite à se former en autodidactes. Aujourd’hui, on peut faire de très belles choses à peu de frais. C’est d’ailleurs pour cette raison que des pays comme Madagascar ont beaucoup développé l’animation, et avec talent ! D’ailleurs, l’an dernier, nous avons eu le comédien Gégé Rasamoelina qui a lui-même fait beaucoup de films d’arts martiaux avec Madawood, qui sont très populaires dans la Grande Île. Je trouve ça admirable qu’une culture underground se développe comme ça, même si elle aurait besoin d’accompagnement pour s’améliorer.

À Maurice, nous n’avons pas ce genre de phénomène populaire dans le cinéma…

Non pas à ce point, mais il y a quand même des essais pas forcément très réussis de longs-métrages, ce qui est très courageux quand on n’a pas toute la formation nécessaire. Ça n’en fait pas des productions cinématographiques très abouties malheureusement, mais on ne peut pas nier le fait que des envies existent. Elles demanderaient beaucoup d’accompagnement pour devenir de vraies œuvres cinématographiques, non seulement sur le plan technique mais aussi en matière de culture cinématographique, sur le plan réflexif, etc.

Que pouvez-vous nous dévoiler des productions 2017 ?

Alors, tout en gardant à l’esprit l’idée que les productions réalisées dans le cadre de la « film fabrik » sont des films d’école, nous essayons toujours de maintenir une direction artistique avec des critères de sélection exigeants pour ces productions. Nous proposons deux documentaires et deux fictions sur notre nouveau DVD. Il y aura L’œil des marins, de Leslie Athanas, un documentaire de 14 minutes sur le phare d’Albion ; Lot kote lagar d’O’Bryan Vinglassalon, une fiction de 15 minutes qui se déroule à la gare de Curepipe ; Pran nesans, un documentaire de 14 minutes de Daniella Bastien sur une pratique traditionnelle de guérison pour les maladies de peau qui a tendance à disparaître ; et enfin Retriever de Charles Séméon, une fiction de 11 minutes, un film d’action.

Certains de ces films vont être présentés à la soirée d’ouverture. Nous avons aussi concocté un nouveau programme de films pour les tout-petits de trois à cinq ans, où l’enjeu principal consistera à les maintenir assis pendant une heure… d’où le nom Cours partout ! Ce programme s’ajoute à ceux que nous proposons chaque année pour des enfants plus âgés, les six-neuf ans avec le programme Culottes courtes et les dix-quatorze ans avec Cours toujours.

Quelles sont les autres formations que vous allez proposer dans le cadre d’Île Courts 2017 ?

Simon Rouby, qui vient pour la première fois à Maurice à cette occasion, va aussi présenter Adama, dans une soirée exceptionnellement consacrée aux longs-métrages. Le second formateur que nous accueillons n’est autre que le réalisateur mozambicain d’origine brésilienne Licinio Azevedo, qui s’est particulièrement illustré dans le domaine du documentaire. Il assurera donc une formation à l’écriture documentaire et à la conception de ce genre de film. Il animera aussi une masterclass publique sur le cinéma engagé du Mozambique, sachant que le cinéma mozambicain est par essence engagé. Surtout, pour le grand public, il présentera son dernier film sorti l’an dernier, The train of salt & sugar, dans lequel il passe à la fiction mais qui porte sur la situation bien réelle des femmes pendant la guerre civile mozambicaine. Cette séance est ouverte à tous, alors que celle sur le ciné-concert, plus technique, s’adresse plutôt aux professionnels du secteur. Bien sûr, le festival propose aussi des ateliers pour la jeunesse, notamment grâce à la contribution des étudiants de l’Université, du CTI et du Lycée des Mascareignes.

Quel bilan dressez-vous des actions qu’a permis le financement européen ?

Je suis arrivée à la fin mais ça m’a permis de participer au dernier Forum Film Bazar, qui se passait aux Comores et d’y rencontrer de nombreux professionnels de toute la région. Les réflexions qui y ont été menées permettent vraiment de se saisir des enjeux de développement du cinéma dans l’océan Indien. Tout le monde s’entend pour dire qu’il faut un rayonnement régional pour exister, notamment sur les marchés internationaux, qu’il faut le plus possible promouvoir la coproduction régionale, mais ce n’est pas si facile. Nous sommes dans des territoires qui se ressemblent quand on parle de Maurice, des Comores et de Madagascar, mais quand on inclut La Réunion, les critères à respecter changent, car c’est la France. En même temps, c’est souvent La Réunion qui porte les projets de coproduction et qui en a le plus les moyens. À Maurice, nous avons plus ou moins les mêmes problématiques qu’aux Comores, notamment par rapport au développement de la télévision.

On peut aussi se réjouir qu’il existe maintenant, depuis le 2 juin, à La Réunion une Fédération Océan Indien de Cinéma (FOIC), qui regroupe Madagascar, Les Comores, Maurice et La Réunion, et qui permettra d’entretenir ces échanges, peut-être de proposer des formations, etc. Puisqu’on parle de région, j’en profite pour rappeler que l’Alliance française de Rodrigues va, comme l’an dernier, relayer Île Courts en organisant des projections après le festival mauricien, organisées par l’Alliance française. Nous avons aussi grâce au CTI et Eclosia trois réalisateurs de la région qui font le déplacement. Nous essayons d’une manière générale de développer le plus possible la coopération, comme avec le Schnitz, un festival suisse, qui dispose d’une antenne sud-africaine.

Mais ce financement n’impose-t-il pas aussi la mise en place de moyens pour pérenniser les initiatives entreprises ?

Pas vraiment, même si on nous invite à trouver des systèmes d’autofinancement, ce qui n’est quand même pas tout à fait évident. En fait, pour nous tirer d’affaire, il faudrait que des bailleurs de fonds acceptent de financer des projets à long terme, comme un lieu dédié au cinéma, ou de la création cinématographique. Porteurs d’Images s’est structurée pendant trois ans pour mettre en place une politique de développement du cinéma, mais elle n’a pas pu se préoccuper des moyens à trouver pour pouvoir rouler seule, une fois ce financement arrivé à terme. Parfois je me demande aussi si nos cinéastes ne devraient pas davantage s’impliquer dans le quotidien de l’association, qui doit également être portée par ceux qui sont aujourd’hui bien établis, pas seulement par ceux qui débutent et trouvent un intérêt à bénéficier de ce que nous proposons, qu’il s’agisse de formations ou autres activités. Nous avons une cinquantaine de membres, parmi lesquels il faudrait distinguer entre membres dormants et membres actifs…

Quels sont pour vous aujourd’hui les freins au développement du cinéma à Maurice ?

Le principal frein est lié au manque de développement stratégique, à l’absence de politique culturelle, pas seulement en matière de cinéma d’ailleurs. Et évidemment, cela demande un investissement dans l’humain dont nous ne pouvons attendre des retours financiers immédiats, ou visibles. Nous avons beaucoup entendu parler du développement de l’industrie du cinéma à Maurice. C’est une chose, mais ça ne signifie pas en l’occurrence soutenir la création cinématographique… Quand on parle d’industrie cinématographique, on raisonne dans une approche économique essentiellement, tandis que soutenir la création cinématographique ne rapporte pas d’argent à court terme. Et pourtant, il s’agit là d’un soft power qui apporte de la visibilité à un pays et qui a des bienfaits absolument irremplaçables sur une société dans tout ce qui la compose. C’est essentiel ! Comme ça ne rapporte pas des capitaux tout de suite, le secteur privé ne s’en occupe pas vraiment, ce que je comprends, mais n’est-ce pas dans ce cas au secteur public de combler ces faiblesses et de faciliter la création cinématographique ? En ce qui concerne les sponsors, nous avons constaté qu’ils préfèrent financer des événements et la diffusion de films, ou éventuellement des projets éducatifs, plutôt que de la production de films et de la création, ce qui est, il faut le reconnaître, plus compliqué et coûteux aussi.

Quelles sont les solutions à apporter dans ce contexte ?

De nombreuses solutions pourraient donner l’élan nécessaire au cinéma mauricien pour qu’il s’affirme réellement. En matière d’accompagnement et d’aide à la création, il importe de développer la formation, de créer un fonds de création cinématographique et proposer des résidences à nos cinéastes. Il faut également favoriser davantage les échanges professionnels et ainsi permettre aux artistes mauriciens de se déplacer et mieux se faire connaître dans les festivals et sur les marchés internationaux. Ces échanges sont également formateurs et stimulants pour prendre conscience de la qualité à atteindre dans ses propres productions. En matière de diffusion, les lieux de diffusion non commerciaux, tels que des ciné-clubs, doivent être multipliés pour enrichir la culture et l’exigence cinématographique, de même que des événements autour du cinéma. Il faudrait également trouver des solutions pour que les télévisions et les cinémas de Maurice et des autres pays de la région achètent les films produits dans la région. Mais toutes ces solutions seront d’autant plus efficaces qu’elles seront encadrées par une véritable politique de développement culturel et une vision claire pour développer à la fois la création et les publics.