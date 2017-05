OPPOSITION AU MÉTRO EXPRESS: Grève de la faim symbolique jusqu’à 18h

Jayen Chellum, secrétaire général de l’Association des Consommateurs de l’île Maurice (ACIM), poursuivra jusqu’à 18h, cet après-midi, sa grève de la faim symbolique de trois jours pour protester contre le projet de Métro Express du gouvernement que l’ACIM considère « financièrement insoutenable ». Dans une déclaration à Week-End, hier, le porte-parole de l’association des consommateurs a, une fois encore, estimé qu’une voie propre pour autobus (busway) aurait mieux fait l’affaire et à moindre prix.

Jayen Chellum indique que sa grève de la faim symbolique qui se tient au siège de l’ACIM à Bell Village est le point de départ d’une vaste campagne de sensibilisation contre le projet de Métro Express. A cet effet, indique-t-il, un Front commun de protestation comprenant, outre l’ACIM, des fédérations syndicales et des ONG, dont certaines militant pour le respect de l’environnement, est en voie de constitution. Une première réunion s’est, d’ailleurs, tenue hier matin à Bell Village et une autre va se tenir, mercredi, précédant une conférence de presse jeudi.

L’ACIM n’en démord pas même si l’on en est à la phase d’examen des appels d’offres. Pour l’association des consommateurs, des études ont établi qu’en matière de coût, l’aménagemrnt d’un busway avec les autobus appropriés reviendrait à un tiers du coût de mise en place d’un mode de transport ferroviaire du genre Métro Express.

Pour Jayen Chellum, l’argument mis en avant selon lequel le Métro Express viendra, en sus, diminuer le coût social des embouteillages évalué à Rs 4 milliards annuellement ne tient pas la route. Pour lui, la décentralisation des activités, l’adoption du flexitime et le covoiturage associés à une voie propre pour les autobus sont autant de « solutions bien moins chères » pour mieux arriver à bout des embouteillages aux heures de pointe. D’où la demande de l’ACIM pour une étude comparée entre les avantages et désavantages du Métro Express et ceux du busway.