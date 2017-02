OPPOSITION PARLEMENTAIRE : «Duval veut partager les places car il panique déjà comme leader de l’opposition»: selon Bérenger 

Vives critiques du leader du MMM, Paul Bérenger, hier à l’encontre du leader de l’opposition, Xavier Duval, et de son colistier de Belle-Rose/Quatre-Bornes aussi démissionnaire du gouvernement Lepep, Roshi Bhadain. Pour Paul Bérenger, la “vraie raison” de Xavier Duval de vouloir “partager” les places au front bench tient au fait que ce dernier “panique déjà” devant sa responsabilité de leader de l’opposition.

Paul Bérenger juge “inacceptable” qu’à ce jour les attributions du Mentor Minister nouvellement nommé, sir Anerood Jugnauth, n’ont pas été précisées dans la Government Gazette. Il argue que le poste de Mentor Minister n’est pas prévu dans la loi et que, par ailleurs, la nomination d’un ministre responsable de Rodrigues va à l’encontre de l’esprit d’une vraie autonomie pour la petite île.

Pour le leader du MMM, ce serait encore plus “inacceptable” que SAJ soit aussi ministre de la Défense et responsable des dossiers Chagos et Tromelin. Il trouve, en substance, que par cette façon de procéder, le gouvernement est en train de “dévaluer” le poste de Premier ministre dans la mesure où toutes ces attributions auraient dû revenir au chef du gouvernement.

Paul Bérenger, qui se réfère à des bribes d’informations publiées hier matin dans la presse par rapport à la question spécifique des Chagos, estime que la population est en droit d’être officiellement informée si effectivement la nouvelle réunion entre Maurice et la Grande-Bretagne au niveau des officiels qui devait se tenir le jeudi 2 février à Londres a bien eu lieu. De même, trouve-il, le public doit savoir quels ont été les résultats de ces nouvelles discussions qui font suite au “deadlock” de la précédente rencontre de novembre 2016 à Port-Louis, quand la partie britannique avait imposé une fin de non recevoir quant à toute discussion autour de la souveraineté sur les Chagos.

Le leader du MMM juge par ailleurs “triste et déplorable” que plutôt que d’élever le débat lors de son discours cette semaine au Morne à l’occasion de la commémoration du 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à Maurice, le nouveau Premier ministre, Pravind Jugnauth, a choisi d’avoir recours à des propos “mesquins”. Ce qui, trouve-t-il, constitue un “manque de respect” en une telle “occasion solennelle”. Paul Bérenger ne manque pas aussi d’évoquer l’abandon annoncé du projet de raffinerie flottante à Albion “annoncé en fanfare”, dit-il, comme l’un des “grands projets” du budget présenté par Pravind Jugnauth en juillet de l’année dernière.

Raffinerie : “Maurel voulait les mêmes conditions que Betamax”

Le leader des mauves trouve qu’en fait le gouvernement en place, qui comptait jusqu’à tout récemment dans ses rangs Roshi Bhadain, se singularise par ses annonces de projets grandiloquents qui finissent par la suite par être abandonnés. Il ne manque pas à cet effet d’évoquer notamment le fameux projet Heritage City “pour lequel Bhadain finira par dire qu’il n’avait rien à faire avec”. Dans le cas du projet de raffinerie flottante d’Albion dont l’un des principaux promoteurs est l’homme d’affaires Roland Maurel, Paul Bérenger ne manque pas de souligner que la société promotrice n’avait été enregistrée que onze jours seulement avant que le ministre des Finances n’annonce le projet dans son discours budgétaire. Il souligne aussi qu’une préétude de faisabilité n’avait même pas été réalisée pour un projet aussi ambitieux.

Le leader du MMM a fait valoir que pour son projet, le promoteur Maurel voulait obtenir du gouvernement les mêmes garanties commerciales que le précédent gouvernement Ramgoolam avait accordées à Betamax pour l’acheminement maritime à long terme des besoins en produits pétroliers. Contrat commercial que le nouveau gouvernement Lepep avait rompu et qui, aujourd’hui, fait l’objet d’un litige en arbitrage commercial. Paul Bérenger évoque, d’autre part, le projet Plaisance City aussi annoncé en grande pompe et dont la première pierre avait même été posée par le Premier ministre sortant, sir Anerood Jugnauth.

Il rappelle que, désormais, ce projet de cité “ultramoderne” qui allait coûter la bagatelle de Rs 4 milliards est compromis depuis que l’architecte a choisi de poursuivre le promoteur en justice pour non paiement d’honoraires et que le promoteur a, pour sa part, choisi de se dispenser des services de l’architecte qui aurait été, selon lui, radié de l’Ordre des Architectes en France. “Comment ça se peut que les autorités aient donné leur aval à ce projet sans s’assurer préalablement de la fiabilité et du sérieux de tous ceux concernés ?” se demande l’ancien leader de l’opposition.

Même si, par ailleurs, Paul Bérenger considère qu’une certaine coordination sera “inévitable” à l’Assemblée nationale entre les parlementaires de l’opposition, il estime que les “simagrées Bhadain-Duval ont de quoi dégoûter les jeunes”. “Il n’existe pas de front bench de l’opposition”, soutient l’ancien chef de l’opposition. Il explique que, selon les Standing Orders de l’Assemblée nationale, la Speaker nomme le leader de l’opposition et décide des sitting arrangements dans l’hémicycle. Paul Bérenger s’insurge aussi contre le fait que les deux colistiers de Belle-Rose/Quatre-Bornes démissionnaires du gouvernement se comportent en “propriétaires des PNQ” qu’ils ont vite fait de se partager entre eux.

“Bhadain veut créer un monstre parlementaire”

Or, pour Paul Bérenger, la “vraie raison” de Xavier Duval de vouloir “partager” les places au front bench tient au fait qu’il “panique déjà” devant la lourde responsabilité de leader de l’opposition. “En fait, nous n’avons pas de leader de l’opposition mais deux clowns parlementaires en Duval et Bhadain”. Le leader du MMM se montre encore plus critique envers ce dernier qui, dit-il, a tant “trempé” dans des choses du temps où il était en la bonne compagnie des Jugnauth que, désormais, “les gens le dégoûtent”.

ll ne manque pas à ce propos de relever que dans des déclarations de presse parues hier matin, l’ancien PDG du défunt groupe BAI, Dawood Rawat, a confirmé que les premières “menaces” lui sont venues de Roshi Bhadain. “Et il a aujourd’hui le toupet de dire qu’il n’a rien à voir avec le démantèlement de la BAI ” ironise Paul Bérenger. Il souligne que, de son côté, en grand adepte du “pa mwa sa, li sa”, Xavier Duval s’est successivement arrangé pour mettre tout le blâme d’abord sur Navin Ramgoolam et ensuite sur sir Anerood Jugnauth.

Concluant ce chapitre, Paul Bérenger explique que si le MMM est partisan d’une certaine coordination entre membres de l’opposition parlementaire dans la perspective de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, il indique que son parti ne veut rien avoir à faire avec Xavier Duval et Roshi Bhadain qui, pour lui, sont “une honte pour le Parlement”. “Bhadain veut créer un monstre parlementaire. Quant à Duval, s’il peut faire ce qu’il souhaite de Bhadain, il n’est pas pour autant le propriétaire du MMM”, déclare Paul Bérenger.

Répondant aux questions, le leader du MMM souhaite que la présidence de la République rectifie le tir après ce qu’il estime être des impairs dans le contexte de l’organisation de la cérémonie de passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth, et la prestation de serment des nouveaux ministres. Paul Bérenger laisse comprendre par ailleurs que le MMM ne souhaite pas embarrasser la présidence en l’embarquant dans une affaire en Cour pour trancher de la constitutionnalité d’un ministère de la Défense séparé de celui de l’Intérieur.

Enfin, même si, dit-il, les militants n’ont pas “oublié” qu’Alan Ganoo et son MP, de même que Kavi Ramano, ont abandonné leur parti, le leader du MMM reconnaît qu’il existe parmi les militants et sympathisants mauves une certaine nostalgie en vue d’un retour au bercail de ceux-là. “’Laissons le temps faire son travail”, devait-il déclarer à cet effet.