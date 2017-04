ORALITÉ EN LIGNE : Justori pour le plaisir de raconter…

À tous ceux qui aiment qu'on leur raconte des histoires en y mettant le ton et l'émotion requis, Pratik Ghosh de la société Add Value Technology, propose la première plate-forme de « storytelling » pour smartphone. Cette application, qui encourage l'oralité et peut démultiplier à volonté la transmission de toutes ces histoires vraies, fictives, drôles, dramatiques, fantastiques, sentimentales, morales, critiques (etc !) que l'on aime entendre ou raconter à ses amis, a été lancée le 15 avril dernier à Rose-Hill. Disponible actuellement pour les téléphones Androïd, elle peut désormais être téléchargée sur Google Play.

Justori pour dire… just stories ! Rien que des histoires, toutes les histoires peuvent depuis le 15 avril dernier être écoutées ou aussi bien sûr racontées sur la première plate-forme de « storytelling », que le directeur de la société Add value technology, Pratik Ghosh, vient de créer (voir le site justori.com). Le storytelling est devenu la recette incontournable pour capter l'attention d'un auditoire ou enseigner des disciplines parfois assez abruptes aux publics les plus récalcitrants.

Le principe consiste à s'inspirer de la structure narrative et des astuces du conte pour mieux faire passer ses messages. Pléthore de sites et autres services en ligne existent sur internet pour informer sur ce savoir-faire qui met la fable au service du marketing… Mais pourquoi n'a-t-on pas encore pensé à utiliser la puissance d'internet et la maniabilité des smartphones pour le plus humblement du monde, faire une des choses qui distinguent l'humain de l'animal, à savoir ra-con-ter des histoires !

Amrita, la collaboratrice de Pratik Ghosh, nous a fait le 15 avril dernier à la librairie Le Cygne, à Rose-Hill, une présentation tout à fait édifiante de Justori, qui laisse penser que cette nouvelle possibilité ne peut que séduire le plus grand nombre à Maurice, où cet acte gratuit et naturel qui consiste à raconter une histoire à ses enfants, petits-enfants, à ses amis ou ses proches a si longtemps fait partie des habitudes relationnelles et sociales. Depuis hier, l'application Justori pour les téléphones Androïd peut être téléchargée gratuitement sur Google Play. En août prochain, elle le sera également sur Apple Store pour les iPhone, iPad et autres iPod Touch…

Justori permet d'écouter les histoires que d'autres, connus ou inconnus, ont enregistrées sur la plate-forme. Conçue non seulement pour préserver et transmettre ce patrimoine si fragile qu'est l'oralité, cette plate-forme célèbre aussi les langues, puisqu'il est possible de s'enregistrer dans n'importe quelle langue. Mieux encore : les concepteurs ont poussé le vice jusqu'à proposer au conteur de préciser (et donc de choisir, pour l'auditeur) l'accent avec lequel il va raconter son histoire…

Célébrer les langues

Après avoir choisi la langue d'expression, son accent et le genre qui correspond à l'histoire racontée (comédie, drame, aventure, biographie, etc), après avoir précisé le titre et le nom de l'auteur, il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche "record" pour enregistrer sa propre voix racontant cette histoire. Aucune limite de durée n'est imposée et il est conseillé aux conteurs de se placer le plus près possible du micro de leur téléphone. Ensuite, le conteur ou la conteuse devra écrire un résumé de son histoire, puis préciser si elle s'adresse à tous les publics ou sinon, à quel public restreint.

Les concepteurs de Justori ont veillé à ce que cette plate-forme soit la plus ouverte possible. Voilà pourquoi il peut s'agir par exemple d'une histoire originale, d'une adaptation ou d'une traduction, en d'autres termes, si l'histoire n'est pas de son cru, le narrateur doit y mettre sa touche. Il est également possible ensuite de raconter l'histoire derrière l'histoire, afin de faire connaître les raisons qui ont motivé son choix. Les conteurs peuvent encore indiquer des mots-clés pour faciliter les recherches thématiques et ajouter une illustration ou une photographie pour accompagner leur histoire.

Pratik Ghosh poursuit en fait un rêve avec Justori : « Justori va nous permettre non seulement de percevoir la diversité des cultures, mais aussi de constater notre unicité dans cette diversité… Dans nos joies, nos chagrins et toutes les émotions que nous ressentons, nous sommes simplement les mêmes. Pour moi, Justori est aussi un lieu pour plus de compassion, plus d'empathie entre les humains. » Alors que nous lui demandions comment il amortira ses investissements sur cette plate-forme, Pratik Ghosh affirme que « l'argent n'est pas la motivation. Sa motivation est le monde différent que nous voulons créer, en préservant les cultures, en célébrant les langues et en permettant à l'expression de se libérer ! »

Pour créer cette nouvelle plate-forme, Pratik Ghosh s'est entouré d'une équipe en Inde, à Calcutta où il a ses développeurs, d'une autre à New-York où se trouve son chef technique, et bien sûr à Maurice où officient par exemple les responsables de la communication et du financement. Après ce lancement mauricien, un autre s'attaquera au monde francophone le mois prochain en France. Si l'oralité est en Afrique un des plus grands et précieux modes de transmission, il n'est pas dit qu'elle ne le soit pas non plus partout ailleurs à travers le monde.