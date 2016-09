OSB À POINTE CANON : Panik dan baz

C’est parti comme une grande déflagration. Aussitôt sur scène, le quatuor a retrouvé ses vieux réflexes pour faire de ce concert un moment que l’on se devait de vivre. Dix ans après leur dernier concert, les Otentikk Street Brothers ont mis le feu aux poudres pour signaler leur retour dans un grand feu d’artifice rouge, jaune et vert venu éclairer le ciel mauricien. Du coup, le ragga kreol a fait un retour en force en s’élançant de Pointe Canon vers de nouveaux horizons.

Vingt-quatre ans après le début de l’aventure, les cheveux ont blanchi, mais les tubes n’ont pas vieilli et la fougue est restée aussi vive. La chorégraphie chez ce qui fut initialement un groupe de danseurs a gardé la même férocité. Accompagné de danseurs acrobates, OSB a offert à son public un show bien calculé qui, pendant plus de deux heures, a gardé le rythme. Il a fallu du tonus pour les chanteurs, les musiciens de l’Otentikk Street Band et le public; même après minuit, l’ambiance était au rendez-vous.

Quelques retouches dans ces titres qui ont accompagné tout un mouvement et une génération entière : OSB n’a pas cherché à jouer la carte nostalgique, mais a présenté un spectacle bien ancré dans le présent. Sans doute aussi parce que les grands thèmes sont toujours d’actualité. Et lorsque le groupe chante Tou le zour, cela ne concerne plus uniquement les drogues injectables. Désormais les ghetto youth s’inquiètent davantage de drogue synthétique. La situation sur le terrain exaspère, et les affirmations du ministre de la Santé, qui est le seul à croire “qu’il n’y a rien d’alarmant”, créent un sentiment de colère. Il serait bon pour lui de savoir que tout l’amphithéâtre l’a hué, samedi soir.

Le gros bémol de ce concert demeure toutefois le lieu où il s’est tenu. L’amphithéâtre était trop exigu pour ces fans venus en grand nombre de tout le pays pour reprendre en chœur les tubes des OSB. Malgré l’absence de confort, chacun s’est démené pour profiter du moment à sa manière.

Les boys de Plaisance ont réussi leur retour. D’autres concerts sont en préparation. Ils ont donné la parole qu’ils seront sur scène chez eux en décembre.