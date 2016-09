Ouf de soulagement pour Dinesh Sooful

Il rongeait son pain noir depuis sa victoire sur Seven Fountains lors de la ... 2e journée et il a fallu attendre sa 79e monte pour que le jockey Dinesh Sooful renoue avec le succès avec Emaar, samedi dernier.

Même s'il était en manque de victoire, Sooful bénéficiait toujours de la confiance des entraîneurs comme en témoignent les montes obtenues lors de la 24e journée.

« C'est avec un ouf de soulagement que j’ai accueilli cette victoire. Ce n’est pas facile pour un jockey de ne pas savourer une victoire et je perdais la confiance des entraîneurs, et moi-même je commençais à me poser des questions. Et j’étais aussi devenu la risée de tout le monde, et le public commençait à balancer toutes sortes de remarques ridicules à mon égard », se désole Sooful. « Mais heureusement, j’ai gardé confiance et je suis resté assidu au travail, d’où la confiance placée en moi par les entraîneurs. Ils savaient très bien que ce n’était seulement qu’un manque de réussite, pas une question de mauvais choix ou pour n’avoir pas suivi les instructions ».

Samedi dernier, Sooful devait débuter la journée sur le coursier de Simon Jones qui en était à sa deuxième sortie au Champ de Mars après avoir terminé à la dernière place lors de la 22e journée alors que son entourage attendait beaucoup de lui.

« Je remercie Preetam Daby et les personnes derrière ce cheval de m'avoir confié un coursier qui avait une chance de victoire. Certes, il avait déçu à sa première sortie, mais il avait bien pris sa course et était sur la montante. J’espérais une bonne course de sa part, mais de là à gagner n’est que du bonus pour moi. J’étais ivre de joie quand j’ai passé la ligne d’arrivée en premier », a souligné le jockey mauricien. « Je ne pensais pas qu’Emaar allait me faire renouer avec la victoire, car pour moi, c’était Brazo ma meilleure chance. Mais il m’a déçu en terminant à la cinquième place ».

Sooful pensait que sa journée était terminée, mais il allait profiter du forfait de Ian Sturgeon pour bénéficier de trois pick up rides. « La victoire dans la course d’ouverture et l’indisponibilité d’autres jockeys ont fait que j’ai pu être en selle dans trois courses dont dans la course principale. J'en profite pour remercier l'entraîneur Jean-Michel Henry de m'avoir confié ses chevaux. Je m’attendais à une bonne performance de la part de Max The Man, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. En revanche, Dreams Come True a bien suivi, mais lorsque Port Albert est reparti dans la ligne droite finale, il n’a pas pu le suivre. Toutefois, il a pu quand même conserver sa deuxième place. Quant à Craftsman, il était dépassé et a eu fort à faire dans cette classe », a-t-il ajouté.

Ayant pu beat the jinx après 78 montes, Sooful espère maintenant terminer la saison comme il l’avait débutée et souhaite récolter 3 à 5 victoires jusqu'à la fin de la saison. Pour rappel, le Mauricien avait débuté en fanfare la saison 2016 en ramenant un doublé lors de la journée inaugurale avec Torotino et Tube Wave avant de mener à la victoire Seven Fountains la journée suivante. Depuis, il était bredouille avant de retrouver le sourire samedi dernier.