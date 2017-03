Ouverture du premier centre d’appels à Rodrigues

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a rendu compte au cabinet de sa visite à Rodrigues dans le cadre des consultations prébudgétaires. Durant cette visite, il s’est entretenu avec le commissaire en chef et les commissaires, qui ont présenté un certain nombre de propositions, notamment des amendements à la loi sur l’Assemblée régionale de Rodrigues et le financement de grands projets, à savoir le développement aéroportuaire et portuaire ainsi que le câble de fibre optique sous-marin. Le Premier ministre a eu des consultations avec les principales parties prenantes et a également effectué une visite à Baie-aux-Huîtres dans le cadre de la création d’un parc pour les PME. Il a en outre inauguré une école communautaire à Anse-Quitor et a lancé le premier centre d’appels, exploité par Call Services Ltd.

La visite du vice-président du Ghana confirmée

Mahamudu Bawumia, vice-président de la République du Ghana, sera l’invité principal à l’occasion des célébrations de la fête nationale le 12 mars prochain. Il dirigera une délégation de 22 personnes. Durant son séjour, Mahamudu Bawumia rendra des visites de courtoisie à la présidente de la République et au Premier ministre, échangera des Memorandum of Understanding et participera à une réunion d’affaires organisée par le Board of Investment.

Youth Employment Programme

Au 31 décembre 2016, quelque 1 198 jeunes chômeurs, diplômés et non diplômés, avaient été placés au sein de la Fonction publique et d’autres organes gouvernementaux dans le cadre du Youth Employment Programme. En marge des mesures visant à lutter contre le chômage des jeunes, la limite d’âge du Youth Employment Programme passerait de 30 ans à 35 ans et la durée du programme serait de deux ans. Le Cabinet a également noté que le critère d’âge du « Back to Work Programme » a été porté à 35 ans. Ce programme consiste à former et à placer les femmes souhaitant travailler. En janvier 2017, 1 261 femmes y étaient inscrites.

Pêche : accord Maurice-Seychelles

Le ministre de l’Économie océanique et des Ressources marines, Prem Koonjoo, et son homologue seychellois ont signé un nouvel accord de pêche réciproque concernant des opérations de pêche par des « purse seiners ».

Santé : accord Maurice-Inde

Le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie signera un Memorandum of Understanding avec le Conseil national des examens de l’Inde pour la conduite d’examens en vue du recrutement de médecins et d’agents de santé dans le service de santé.

Reconstitution du conseil consultatif des services financiers

Le conseil consultatif des services financiers auprès du ministre des Services financiers a été reconstitué avec le ministre de tutelle comme président. Outre les membres nommés d’office, le conseil est composé de six personnes de haut calibre et de renommée internationale dans les domaines concernés.