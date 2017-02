OUVRIERS BANGLADAIS EN GRÈVE : La GSEA en appelle au Premier ministre

Dans une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, la Government Services Employees Association (GSEA), par la voix de son président général, Radhakrishna Sadien, exhorte le gouvernement mauricien à user « urgemment » de ses bons offices auprès du gouvernement du Bangladesh pour lui demander de cesser de réprimer les ouvriers d’usine bangladais en grève. Depuis décembre 2016, le gouvernement du Bangladesh a arrêté 26 dirigeants syndicaux et plus de 1 500 ouvriers en grève, qui réclamaient de meilleurs salaires.

« Je vous écris en soutien à la campagne de IndustriAll Global Union (55 millions de syndiqués dans 140 pays) pour vous exhorter à prendre des mesures pour demander au gouvernement du Bangladesh) l'arrêt immédiat de la persécution des travailleurs de textile, des dirigeants syndicaux et des travailleurs activistes bangladeshis », écrit le président général de la Government Services Employees Association (GSEA), Radhakrishna Sadien, dans sa lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Selon le syndicaliste, depuis le 21 décembre 2016, suite à une semaine de grève et de manifestations par les travailleurs d'usines de textile réclamant de meilleurs salaires, les autorités bangladeshies ont arrêté ou détenu au moins 26 responsables syndicaux et des défenseurs des droits des travailleurs. « Les événements de décembre et le présent climat d'oppression syndicale sont un pas alarmant en arrière pour le Bangladesh », poursuit-il.

Radhakrishna Sadien soutient que les salaires dans le textile au Bangladesh sont parmi les plus bas dans le pays, tandis que le coût du logement, des denrées de base et des soins médicaux monte constamment en spirale. Il ajoute que le présent salaire minimum de 5 300 BDT (soit environ Rs 2 480) par mois, n'a pas été augmenté depuis 2013, tandis que le coût de la vie des travailleurs a augmenté significativement.

« Le gouvernement du Bangladesh et les propriétaires des usines de textile utilisent le prétexte de cette grève pour une augmentation de salaire pour réprimer le mouvement syndical. Les employeurs ont réagi en fermant temporairement 59 usines et déposant des plaintes contre des centaines de travailleurs pour leur participation alléguée dans la grève », explique encore le président général de la GSEA. Il ajoute que 1 500 employés ont été licenciés et sont sous la menace de se retrouver sur une liste noire. « C'est inacceptable qu'on réponde par des actions si draconiennes aux demandes pour une augmentation de salaire ! », s'indigne-t-il.

« Tandis qu'il y a eu un progrès considérable au Bangladesh dans le domaine de la lutte anti-incendie et dans celui de la santé et de la sécurité au travail, notamment à travers des accords collectifs, le gouvernement du Bangladesh a malheureusement fait tragiquement très peu pour garantir l'État de droit, incluant les lois du travail et les conventions internationales », explique encore le syndicaliste. « Au Bangladesh, il est extrêmement difficile aux travailleurs d'exercer leurs droits fondamentaux et il y a un climat anti-syndical très violent », déplore-t-il.

« Le gouvernement du Bangladesh est très sensible à l'opinion publique internationale parce que son économie dépend de l'exportation de son textile. Dans ce contexte, des voix extérieures peuvent être très puissantes pour délivrer des messages et provoquant ainsi des changements positifs pour les travailleurs du pays », conclut Radhakrishna Sadien.

La GSEA a envoyé une lettre similaire au Haut-Commissaire de la République de Bangladesh à Maurice, Md Abdul Mannan Howlader. « Je demande à votre gouvernement de libérer immédiatement tous les dirigeants syndicaux et les activistes emprisonnés et de laisser tomber les chefs d'accusation contre eux ! », écrit le président de l'association syndicale.