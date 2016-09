Ouvrons nos coeurs à un combat sans relâche!

Aucune voie n'est tracée d'avance. La sérénité nous aide à vaincre les obstacles. Seul le temps nous permet de dissiper le doute. En ce monde méchant et injuste, tout change. Que nous faut-il pour être heureux? Rien ne nous appartient ? L'homme est et reste seul maître de sa destinée… Qui pourra nous sauver ? Que de tristes constatations, car on accepte tout. Où est donc passé notre conscience ? Notre avenir et celui de nos enfants ? Ceci nous concerne et ne semble pas nous interpeller. Il faudra regarder la réalité en face. Il nous faut l'affronter... Prendre la parole pour dénoncer les travers... L’argent est devenu le but ultime. L'orgueil est l'œillère qui nous aveugle; le danger nous guette. Tout s’effondre et on ne réagit pratiquement pas. Lorsqu’un sujet nous gêne, on se plaît à l'ignorer. Oui, nous sommes de plus en plus imbus de nous-même. Individualisme/égoïsme ? La peur d'en parler nous prend à la gorge. Seuls ceux qui ont conscience de la justice peuvent se réveiller. Réagissons...avant qu'il ne soit trop tard. Car il ne nous restera rien. Même pas des larmes pour pleurer. Nous faisons la sourde oreille et pendant ce temps, nous allons à la dérive. Notre indifférence nous mène progressivement vers le gouffre. Aujourd'hui, nous voyons les images d'une population anesthésiée. Des enfants souffrent de malnutrition dans un pays où les femmes sont violées; des crimes où les corps humains sont mutilés... Ces visions provoquent en nous l'épouvante et la répulsion. Même si on les accepte avec le fatalisme de celui qui croit que la vie n'est rien d'autre que le récit d'un idiot, plein de bruit et de fureur... "L'art, qui sépare l'obscène du laid, est revenu avec tant d'insistance sur la laideur" (Eco). Cela nous rappelle qu'il est en ce monde quelque chose d'irréductiblement et tristement mauvais. L’homme ne consent à rayonner qu’au prix d’un retour de gratification à la hauteur de son ego. Loin du corps, on s’invente tous les talents. Au plus près de l’épine, il est plus facile de se souvenir du bon vieux temps. Je sais qui je suis quand le bruit me fait peur. Quand l’inimitié nous peine, quand la violence nous fait renoncer... Quand la solitude commande l’aiguille de notre boussole... Quand la trouille devient l’unique frontière. Voilà le véritable miroir de notre âme. Le spectacle de l’harmonie promise à l’humanité et ensevelie chaque jour un peu plus sous les pierres noires de l'indifférence. Je peine souvent à contempler ce monde et son épaisse laideur. Cela m’ôte tout courage d’y précipiter la main. Je ne doute cependant pas de la puissance du mal qui nous agite. Que l’océan errant ne tardera plus à dévoiler. Ainsi la beauté ne suffirait-elle pas à sauver ce pays ? Dans cet univers écartelé entre les extrêmes, c'est la dégénérescence et la putréfaction qui attendent tout un chacun au terme de l'existence, annulant du coup, et de façon impitoyable, l'extrême vanité de l'individu. Oui, la solidarité est le secret de la Victoire, Tous ensemble ouvrons nos yeux. Réveillons nos consciences. Ouvrons nos cœurs car seule la vérité triomphera!