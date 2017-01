PAGODE KWAN TEE : Lancement d’un nouveau logo et site web

Beaucoup d’émotion samedi lors de la célébration du 175e anniversaire de la pagode Kwan Tee, les Salines, Port-Louis. Armand Ah Kong, président de la société Cohan Tai Biou, qui gère la pagode, a qualifié cet anniversaire « d’historique ». « Le bâtiment a été construit en 1842 pour accueillir des Chinois en provenance de Chine. C’est aujourd’hui un patrimoine national qui fait la fierté des Mauriciens », a-t-il dit.

« Il y a encore beaucoup à refaire en termes de rénovation dans le bâtiment qui abrite la pagode Kwan Tee. C’est un endroit de dévotion en hommage à Guan Di, le dieu de la guerre et protecteur des commerçants. Je me réjouis d’autant plus que 150 ans de cela, un de mes ancêtres était membre de la pagode », a indiqué Armand Ah Kong samedi lors de la célébration du 175e anniversaire de la pagode Kwan Tee. Ce lieu, apprend-on, a accueilli les Fukinois, les Cantonnais et les Hakkas. Armand Ah-Kong indique que cela fait plus d’une dizaine d’années que les travaux de rénovation sont en cours et cette année pour la Fête du Printemps, tout sera complété. « On remercie les membres de la pagode qui grâce à leurs contributions ont permis l’avancement des travaux. On compte préserver ce lieu pour au moins 106 ans ». Lors de la célébration ont aussi eu lieu le lancement d’un magazine, celui du nouveau logo de la pagode Kwan Tee ainsi qu’un nouveau site internet. Maxime Koon, qui a travaillé sur le logo, explique avoir choisi la couleur rouge pour le visage de Kwan Tee car il avait été brûlé à cet endroit. « Le vert et le jaune aussi sont présents, car Kwan Tee était aussi un soldat. » Pour raconter l’histoire de Kwan Te, un site internet, www.kwantee.mauritius.com, a été créé. « C’est pour la préservation de la culture chinoise. » Les membres de la pagode pourront aussi apporter leur contribution sur le site. La fête s’est clôturée par une démonstration de danse du dragon.