PAIEMENT D’OVERTIME À UN CHAUFFEUR: La Pro VC de l’UoM Thanika Juwaheer devra faire face à un comité disciplinaire

La Pro Vice Chancellor Academia de l’Université de Maurice, Thanika Juwaheer, avait demandé une révision judiciaire de la décision du Staff Committee de l’institution de mettre en place un comité disciplinaire à son égard suite à des accusations de paiements excédentaires à un chauffeur. Le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et la juge Ah Foon Chui Yew Cheong ont rejeté sa demande. Mme Juwaheer, dont le contrat arrive à terme le 31 mars, devra donc s’expliquer devant un comité disciplinaire.

Thanika Juwaheer avait logé une demande de révision judiciaire pour contester la décision du Staff Committee de l'UoM d'instituer le 18 mars 2016 un comité disciplinaire pour se pencher sur deux charges qui lui étaient reprochées. Il était reproché à la Pro Vice Chancellor d'avoir autorisé des paiements excédentaires d'un chauffeur pour des heures supplémentaires pour une période d'environ 14 mois. Mme Juwaheer a mis en exergue que cette décision était « illegal, biased, wrongful, arbitrary, ultra vires, driven by improper motives, grounded on irrelevant considerations and Wednesbury unreasonable” pour soutenir sa demande. La plainte était dirigée contre le Dr Vasant Jogoo, le chairman du Staff Committee, l'ancienne VC, le Pr Romeela Mohee, le directeur des Ressources humaines et d'autres membres du Staff Committee. Mme Juwaheer contestait aussi le fait que le Staff Committee n'avait pas le pouvoir d'instituer un comité disciplinaire. L'avocate de l'UoM, Me Yanilla Moonshiram avait évoqué dans sa réplique les différentes dispositions de la UoM Act. Le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et la juge Ah Foon Chui Yew Choeng ont ainsi rejeté cette demande. « The applicant is appointed by the Council and that therefore, by virtue of section 28 (1) (a) of the IGCA, the power to remove, suspend, dismiss or revoke the appointment of the applicant devolves on the Council; (b) this in no way detracts from the powers of the Staff Committee, under Article 17 (2) of the Statutes of the University, to exercise its general responsibility for staff matters, including discipline, and to appoint a Disciplinary Committee », ont-ils fait ressortir.