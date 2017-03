Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a déclaré que « nou bizin fer tou pou protez bann madam kont la violans, pa zis violans domestik me violans dan zot lavi de tou lezour, kan zot en piblik ou ayer ». C’était ce matin, à Pailles, lors de son intervention à la célébration de la Journée internationale des femmes. Le PM a nommé une députée qui aurait été l’objet d’insultes de la part de ses adversaires politiques durant la dernière campagne électorale. Selon lui, ils auraient parlé de ses sous-vêtements en public.

Le Premier ministre a fait l’éloge de la femme, « un véritable pilier de la cellule familiale ». Il faut qu’on accorde sa valeur à la femme, dit-il, en déplorant que de trop nombreux hommes prennent pour argent content « ce que les femmes accomplissent au sein du foyer ». Pour lui, il faut continuer à travailler en faveur de la femme, comme l’ont affirmé plus tôt ses deux collègues ministres Ivan Collendavelloo et Fazila Daureeawoo, lors de leurs interventions.

« Nou bizin fer en sort eliminn diskriminasyon enver madam », affirme-t-il, en estimant que la femme doit être partie prenante des décisions qui la concernent. « Lorla pena diverzans sirtou dan pozisyon responsabilité kot pe al désid lavenir pei, soseyte ek zanfan ». Il est important, dit-il, que le gouvernement puisse faire plus pour promouvoir l’égalité homme-femme. Malgré les postes supérieurs qu’occupent des femmes à Maurice, en tant que présidente de la République, Speaker ou encore présidente de l’Assemblée régionale de Rodrigues, il concède qu’« on a du retard » en ce qui concerne la représentativité féminine en politique. Pravind Jugnauth a aussi soutenu que le gouvernement oblige les compagnies cotées en bourse d’avoir au moins une femme qui siège sur leurs conseils d’administration.

Commentant la réforme éducative, il estime qu’il ne s’agit pas d’une réforme mais « d’une révolution ». C’est à cet âge qu’il faut inculquer des valeurs aux enfants, dont celle du respect de la femme, pour avoir une meilleure société dans les 10 à 15 ans à venir. La grosse majorité de la population, dit-il, comprend dans quelle direction le gouvernement veut aller avec la réforme éducative. Très prochainement, plusieurs lignes de téléphone seront mises à la disposition du ministère de tutelle au bénéfice des femmes en détresse, parce qu’elles ne peuvent attendre dans une telle situation.

Le gouvernement accorde son soutien au ministère pour la mise en place d’un centre d’excellence sur l’Égalité des genres qui aura, entre autres, pour tâche de faire des recherches qui permettront à la femme d’avancer.

Le vice-Premier ministre Ivan Collendavelloo devait quant à lui s'en prendre à la presse, en particulier concernant l'affaire Alvaro Sobrinho et l'éventuelle relation que la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim entretiendrait avec lui.

La ministre Daureeawoo a, elle, parlé des mesures prises par son ministère pour améliorer la situation de la Femme. Elle a insisté sur la nécessité d'un changement de mentalité pour « amenn progre et developman dan nou pei ». Selon elle, il convient de donner le même encadrement, éducation et statut à la fille.