PAILLES : Salon de la Maison et du Jardin

Le Grand Salon de la Maison et du Jardin a ouvert ses portes hier au public, au centre Swami Vivekananda à Pailles. L’inauguration a été faite par le président de la République par intérim, Barlen Vyapoory, en présence de l’ancienne vice-présidente Monique Ohsan-Bellepeau, du directeur de Publi-Promo Ltd, Didier de Senneville, et du CEO du Groupe Evaco, Arnaud Mayer. Il se tiendra se tiendra jusqu’au dimanche 29 octobre.

Une panoplie des dernières tendances et nouveautés pour maison et jardin est exposée. Cette nouvelle édition du Salon de la Maison et du Jardin, organisée par OM Events & Marketing Ltd, accueille 130 exposants, dont les plus grands professionnels du décor intérieur, de la construction de l’ameublement et du jardin.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Didier de Senneville a avancé que l’objectif est de créer un dynamisme pour contribuer au confort des citoyens. Il fait également ressortir que le salon permet aussi de contribuer au développement économique du pays.

Pour sa part, Arnaud Mayer souligne que 92 % des habitants sont propriétaires d’un logement à Maurice et qu’ils peuvent venir chercher des conseils ou de l’assistance pour leurs maisons. Il dit espérer accueillir plus 45 000 visiteurs au salon, comme chaque année. « Les 130 exposants proposent une gamme de produits de dernières tendances et des nouveautés pour tout un chacun », dit-il.

Barlen Vyapoory a expliqué l’importance de l’urbanisation, ajoutant qu’il faut cependant que l’urbanisme soit fait de manière professionnelle et esthétique.

Le salon est ouvert de 10 heures à 19 heures. L’entrée est de Rs 50 pour les adultes et Rs 25 pour les enfants. Des navettes gratuites sont disponibles de la gare Victoria à Port-Louis.

Les dernières tendances

Avec 130 exposants commercialisant une vaste gamme de produits, les visiteurs auront bien du mal à faire un choix. Pour les amoureux des pizzas, Abedeen Oozageer propose un nouveau produit pour rendre la cuisson plus naturelle. En effet, cet entrepreneur de la capitale est venu présenter un four à pizza, conçu à base de terre grise, spécialement pour des fêtes dans les jardins. Ce four à pizza est une première à Maurice, selon lui. « Vous pouvez le placer dans le jardin. Tout comme vous préparez vos barbecues tout en vous amusant, vous pourrez également faire cuire votre pizza dans le jardin », avance l’exposant.

Le four, disponible à partir de Rs 29 000, peut également servir à rôtir un poulet en entier et une cuisse d’agneau dans ce four.

Albert Trading est à sa troisième participation au Grand Salon de la Maison et du Jardin. Selon Patrick Li, un de ses représentants, le but cette année est de faire connaître leur nouvelle succursale, Urban Home, qui propose une nouvelle gamme d’ameublement pour tous les goûts. « C’est une nouveauté d’Albert Trading. Urban Home a vu le jour en décembre 2015 et nous sommes là justement pour promouvoir les produits. Nous avons plusieurs marques, dont la marque française Nordic. Nous avons également des meubles en kit, à monter soi-même », explique Patrick Li.

De nombreux exposants sont venus présenter des nouveaux produits sanitaires, comme Metric, une des compagnies du groupe Currimjee. « Nous nous faisons un devoir de participer au salon chaque année, afin de présenter nos nouveaux produits. Pour cette édition, nous exposons des produits sanitaires, céramiques et de robinetterie. Nous sommes spécialisés en produits de Chine et nous avons comme devise « Tout pour moins cher ». En effet, ce sont des produits très esthétiques et modernes qui sont disponibles à des prix très abordables. Nous avons comme partenaire Richford », avance Ismael Affejee, Senior Manager chez Batimex.

Pour sa part, Courts Mammouth propose une remise de 20 % sur tous les produits d’ameublement, et une offre exceptionnelle sur les télévisions. Pour tout achat d’une télé Hisense de 50’ 4K, une télé de 24’ est offerte, et même de 32’ si l’achat concerne une télé de 55’. « Nous profitons du salon pour faire connaître nos promotions. Nous sommes certains que nombreux seront les visiteurs à profiter de nos offres exceptionnelles », affirme un représentant.

Pour faire face aux rigueurs de l’été qui s’annonce, une panoplie de piscines et de jacuzzi est également exposée. Les promoteurs expliquent que le chlore n’est plus utilisé dans les piscines, mais plutôt le magnésium. Un atout pour les clients qui sont allergiques au chlore.