Sa course fut passée à la loupe par les commissaires pour ses débuts sur notre turf. Se montra très entreprenant dès les premiers mètres, mais fut ramené pour suivre dans la seconde moitié du peloton. Son cavalier choisit de ne pas démarrer lorsque le futur gagnant lança son attaque. Se laissa ainsi prendre de vitesse, mais conclut honorablement dans la ligne d’arrivée.

DO BE SNAPPY — SIMON JONES

Parti lentement, il se retrouva parmi les derniers côté corde. Dans cette position, il n’eut d’autre choix que d’attendre la ligne droite finale pour lancer son offensive. De ce fait, il fut trop distancé pour prendre une part active à l’arrivée malgré une bonne fin de course.