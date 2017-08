PAKISTAN : La fete nationale du pays célébré à Maurice

La célébration du 70e anniversaire de l'indépendance du Pakistan a été marquée par une cérémonie de lever de drapeau au haut-commissariat du Pakistan, à Floréal. « Cette fête est célébrée par une population de 200 millions de personnes au Pakistan et par la diaspora de quelque 5 millions de Pakistanais vivant à l'étranger », explique le chargé d'affaires pakistanais, Zahid Ahmad Jatoi, qui en était à sa première fonction officielle à Maurice. « C'est l'occasion pour nous d'adresser un message de paix à toutes les nations et d'inviter les membres de la diaspora pakistanaise à se conformer aux législations des pays où ils se trouvent et de promouvoir la compréhension entre les peuples », a-t-il déclaré.

Une centaine de Pakistanais ont élu domicile à Maurice alors que quelque 400 travailleurs pakistanais sont actifs dans différents secteurs de l'économie. Le chargé d'affaires rappelle que le Pakistan figure parmi les cinq premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec Maurice. « Aujourd'hui, nous avons des relations dans différents domaines, dont le commerce, l'éducation et la santé. »

Le Pakistan offre ainsi chaque année une série de bourses aux étudiants mauriciens pour des études dans des collèges médicaux, voire dans le domaine de l'ingénierie, entre autres. Maurice importe de nombreux produits du Pakistan, dont le riz, du tissu et des fruits.

Toujours dans le domaine médical, le Dr Wajid Ali Khan et son équipe visitent régulièrement Maurice et étaient tout récemment dans l'île pour consulter gratuitement une série de malades, et ce à l'invitation du ministère mauricien de la Santé. Le Dr Wajid, qui est le doyen de l'Al Shifa Trust Eye Hospital of Rawalpindi, a signé un accord de coopération internationale avec le ministère dans le domaine de l'ophtalmologie.

Au Pakistan, la célébration a été marquée par le traditionnel lever de drapeau par le nouveau président, Mamnoon Hussain, et le Premier ministre, Shakid Khaqan Abbasi, en présence de plusieurs milliers de personnes.