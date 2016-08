PALAK MUCHHAL AU J&J AUDITORIUM : Feel good concert

Un feel good concert : voilà ce que la jeune chanteuse Palak Muchhal a proposé à ses nombreux fans lors d’une unique représentation, le samedi 27 août au J&J Auditorium à Phoenix. La chanteuse, accompagnée de son frère Palash Mucchal, a conquis le public par sa générosité et son talent. Générosité de cœur également, car elle chante pour aider les enfants malades défavorisés de son pays à se faire opérer. Le public a beaucoup apprécié son geste et lui a fait un triomphe bien mérité.

Après une entrée en matière assurée par le chanteur Anjan avec deux reprises, dont le fameux Abhi Mujh Main Kahin de Sonu Nigam, Palak Muchhal a fait une entrée spectaculaire par la porte d’entrée des spectateurs, dans une superbe robe couleur or. La chanson Chahun Main Ya Naa du film Aashiqui 2 a été saluée par un tonnerre d’applaudissements. La chanteuse a déclaré sa joie d’être à Maurice, avant de se lancer dans une interprétation toute en émotion du titre Lag Ja Gale Se de sa chanteuse préférée, Lata Mangeshkar. L’autre titre de la BO de Aashiqui 2, Tum Hi Ho, ainsi que Lambi Judaai, Laaga Chunari Mein Daag, ont convaincu les spectateurs du talent de cette jeune artiste. Ses autres titres très populaires, Teri Meri Kahaani, Sanam Teri Kasam et Laapata, ont beaucoup plu à une assistance acquise, qui n’a pas hésité pas à reprendre les paroles en chœur. Entre deux chansons, Palak Muchhal a récité des poèmes qui ont ravi le public.

Par la suite, c’est le jeune frère de Palak Muchhal, Palash Muchhal, qui a pris le micro pour une version très rock du titre Teri Galiyan du film Ek Villain. Puis, avec Gulabi Aankhein Jo Teri Dekhi, ainsi que son titre le plus connu, Party Toh Banti (Bhoothnath Returns), le chanteur a invité ses fans à venir le rejoindre sur scène pour une séquence de danse qui a provoqué quelques rires et qui a été très applaudie.

Hommage à ses chanteuses préférées.

Quand Palak Muchhal est revenue sur scène, cette fois dans une robe bleue, elle a invité ses fans à la rejoindre pour la chanson-titre du film Prem Ratan Dhan Payo. Elle a longuement rendu hommage à la vedette de ce long métrage, Salman Khan, qui est son “parrain” à Bollywood et qui l’a recommandé auprès des producteurs pour décrocher le titre Laapata sur la BO du film Ek Tha Tiger. Parmi les fans qui ont répondu à son appel, une certaine Anupama s’est distinguée par ses mouvements de danse très similaires à celle de Sonam Kapoor dans le film Prem Ratan Dhan Payo.

Le public mauricien a aussi eu le privilège d’entendre la chanteuse interpréter sa toute dernière chanson, Kaun Tujhe, extrait du film M.S. Dhoni: The Untold Story, biopic sur le joueur de cricket indien Mahendra Singh Dhoni, qui sort sur les écrans le 30 septembre.

Après avoir rendu hommage à ses chanteuses préférées, avec des titres comme Jawan Hai Mohabbat, Kabhi Aar Kabhi Paar, Hawa Mein Udta Jaye, Ude Jab Jab Zulfe Teri, Palak Muchhal s’est lancée dans un medley de titres composés par Himesh Reshammiya, dont le fameux Ice Cream Khaungi du film The Xpose. Après un Jumme Ki Raat explosif, le spectacle a pris fin sur les notes de Dama Dam Mast Qalandar.

Une soirée très réussie, organisée par Zee Magic, en association avec Ariscend Media, qui a permis au public mauricien de découvrir une jeune artiste très prometteuse.

“Je suis sensible à la pauvreté des enfants”

Quelques minutes seulement après son concert, Palak Muchhal a livré ses impressions. Elle a déclaré qu’elle était très honorée d’avoir joué devant le public mauricien. “Grâce aux concerts, mon frère et moi avons pu financer les opérations de 908 jeunes patients souffrant de troubles cardiaques. Il y a encore plus de 421 autres patients qui attendent notre aide. Depuis que je suis petite, je suis sensible à la pauvreté des enfants en Inde. J’ai réalisé que je pouvais aider les enfants malades grâce à ma voix. La Palak Muchhal Heart Foundation aide les enfants depuis 2001 et je compte poursuivre mon action pour aider d’autres enfants qui n’ont pas les moyens de se faire soigner.”