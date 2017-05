PAMPLEMOUSSE, pomelo et Krish

C’est la saison des pamplemousses, et rien de plus normal que d’en parler cette semaine. L’autre jour au marché, j’en ai vu de gros. Alors là, de très gros ! Intriguée par la taille du fruit, je me suis rapprochée de l’étal et j’ai commencé à poser une série de questions au marchand. J’sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression de l’avoir quelque peu dérangé. Bah ! J’suis curieuse, c’est tout. Mais il semblait plus intéressé à écouler ses gros fruits, tout en discutant avec son collègue, le marchand de cotomili.

Le marchand de pamplemousses m’a assuré que c’était des pomelos. “Pa panplemous sa, Miss. Sa variete-la apel sa pomlo”, m’a-t-il assuré, malgré mes explications pour lui dire que le nom vernaculaire de ce fruit est le pamplemousse. Et que lorsque l’écorce est de couleur verdâtre, le fruit est sans aucun doute le citrus maxima. Mais si l’écorce est mince et de couleur jaune, le fruit n’est autre que le résultat d’une hybridation. N’en démordant pas, le marchand de fruits m’a lancé avec assurance que je me trompais. Que ces gros fruits jaunes à côté des pamplemousses (et qu’il confondait avec des pomelos) étaient des… grape fruits.

J’voulais aussi connaître la provenance de ses pamplemousses, s’ils étaient bio ou d’agriculture raisonnée, et encore d’autres précisions. Mais le marchand s’impatientait. Lui : “Bon, ki ou pou pran la ?” Et moi : “Nanye.” En fait, j’ne voulais acheter ni pamplemousse ni pomelo.

Une fois le dos tourné, le marchand m’a interpellée. J’étais persuadée que c’était pour m’injurier. J’hésitais à retourner sur mes pas. Allez, j’suis brave. Ma surprise fut aussi grosse que les pamplemousses du marchand. Il m’a offert un pomelo, parce que c’était la première fois que l’on s’intéressait autant à ses fruits. Il s’appelle Krish.

De retour chez moi, j’ai fait honneur à son pomelo en préparant une marmelade.

Cristallisé de pamplemousse

Ingrédients

1 gros pamplemousse

Du sucre roux

Eau

1 gousse de vanille (facultatif)

Préparation

Coupez le pamplemousse en quartiers. À l’aide d’un couteau, prélevez la peau verte. Prélevez ensuite la partie épaisse et blanche du pamplemousse, en évitant les gousses. Pour cette recette, vous utiliserez seulement la membrane du fruit. Découpez celle-ci en gros morceaux et rincez. Mettez les morceaux de la partie blanche du pamplemousse dans une marmite épaisse. Recouvrez de sucre roux. Couvrez la marmite et laissez reposer une nuit.

Avant la cuisson, ajoutez un grand verre d’eau et, à l’aide d’une fourchette, piquez la membrane. Fendez la gousse de vanille en deux, dans le sens de la longueur. Prélevez les graines et ajoutez au pamplemousse. Faites cuire sur feu moyen jusqu’à ce que l’eau ait été complètement absorbée et le sucre, fondu. Baissez le feu jusqu’à ce que les morceaux de pamplemousse aient une apparence sèche. Retirez de la marmite. Disposez sur un plateau. Coupez en petits morceaux ou selon la forme souhaitée.



Marmelade de pomelo, orange et citron jaune

Ingrédients

1 pomelo

3 oranges

1 gros citron jaune

1 kg de sucre blanc

1,5 litre d’eau

Préparation

Lavez bien le pomelo et les oranges. Séchez-les. Épluchez les agrumes en gardant une fine partie blanche. Coupez les écorces en lanières. Détaillez la chair des fruits et du citron en quartiers, puis coupez en deux. Faites macérer la pulpe des fruits, leurs écorces (sauf celles du citron) et quelques pépins attachés dans un tissu propre et noué dans l’eau pendant la nuit.

Le lendemain, versez le tout dans une marmite à fond épais et portez à ébullition. Couvrez partiellement la marmite et baissez le feu. Poursuivez la cuisson pendant une à deux heures en surveillant de près. Retirez du feu. Ajoutez le sucre et remuez doucement. Remettez la marmite sur le feu et poursuivez la cuisson pendant 20 minutes après ébullition. Écumez si nécessaire. Répartissez la marmelade dans des pots stérilisés. Fermez bien. Retournez les pots.

Tarte au pomelo

Ingrédients

2 gros pomelos (roses)

Des gousses de pamplemousse et de pomelo pour la décoration

250 g de farine

275 g de beurre

325 g de sucre

3 œufs

1 gousse de vanille

Préparation

Commencez par préparer la pâte sablée. Dans un saladier, mélangez la farine tamisée et 125 g de beurre pommade avec le bout des doigts. Ajoutez rapidement un œuf, 125 g de sucre et les graines de la gousse de vanille. Formez une boule avec la pâte et laissez-la reposer pendant une heure au réfrigérateur.

Étalez la pâte. Garnissez un moule à tarte beurré et fariné. Piquez le fond et les bords avec une fourchette. Couvrez d’une feuille sulfurisée et garnissez de grains secs. Mettez au four pendant 20 minutes à 180°C. Laissez refroidir.

Lavez bien et prélevez le zeste de pamplemousse et coupez en fines lanières. Mettez les lanières dans une casserole avec la moitié du sucre restant et un peu d’eau. Portez à ébullition. Poursuivez la cuisson pendant encore 20 minutes à feu doux. Égouttez-les. Extrayez le jus des deux pamplemousses. Battez les deux œufs. Versez le jus dans une casserole avec les œufs battus, le reste de sucre et le beurre. Fouettez légèrement l’ensemble sur feu doux jusqu’à ce que le mélange épaississe. Laissez refroidir.

Versez la crème sur le fond de tarte. Décorez harmonieusement avec les gousses et les zestes confits.