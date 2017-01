A PAMPLEMOUSSES ET GRAND-PORT: Deux corps sans vie découverts

Les corps sans vie de deux individus ont été retrouvés tôt hier matin, à savoir celui de Jean Adler Fabien Boyrub, 28 ans, découvert dans un buisson à quelques mètres de son domicile, à Cité EDC, Pamplemousses, et celui d’Anudarab Devi Bahadoor, une habitante de Grand-Port de 44 ans, dont le cadavre se trouvait dans un bassin à Ferney. À ce stade de l'enquête, la police ne soupçonne aucun « foul play ».

Vers 7 h hier, le cadavre d’un dénommé Jean Adler Boyrub, un habitant de Cité EDC, Pamplemousses, a été découvert dans un buisson non loin de son domicile. Sa mère, Deowantee Boyrub, l’avait aperçu pour la dernière fois jeudi soir. « Mon fils était en pleine forme. Plus tôt, il était allé travailler à Mon Goût mais son client lui avait demandé de revenir car il n’était pas satisfait de son travail. » Son frère, Steeve, l’y avait ensuite conduit. Cependant, ce matin, la concubine d’Adler Boyrub devait alerter sa mère car le jeune homme n’était jamais rentré. « Je lui ai alors demandé d’aller travailler pendant que j’irai à la recherche de mon fils. »

Quelques minutes plus tard, la mère de la victime a reçu l'appel d’un voisin lui annonçant que le corps d’Adler Boyrub se trouvait dans un buisson. « Il avait des ecchymoses sur le corps. » La police a ensuite été mandée sur place. Durant la journée de vendredi, sa concubine a été entendue par les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT). D'après une connaissance du jeune homme, ce dernier était toxicomane. L'autopsie pratiquée par le Dr Chamane, Police Medical Officer (PMO), devait conclure que le jeune homme avait succombé à un œdème pulmonaire, écartant ainsi la thèse de l'acte criminel.

Toujours hier matin, à Ferney, le corps sans vie d’Anudarab Devi Bahadoor, une habitante de Grand-Port de 44 ans, a été découvert dans un bassin. Celle-ci ayant obtenu un Protection Order contre son concubin, les enquêteurs prévoyaient d'interroger ce dernier. Mais une autopsie pratiquée par le Dr Gungadin, Principal Police Medical Officer (PPMO), à la mi-journée, devait attribuer le décès de la quadragénaire à une asphyxie provoquée par la noyade. La thèse du « foul play » a ainsi été écartée.

BEL-OMBRE: Une jeune femme décède sur le coup dans un carambolage

Sophie Marie, 25 ans, une habitante de Rivière-du-Poste, a succombé à un accident de la route à Bel-Ombre, dans les parages de l’hôtel Sofitel, vers 15 heures, hier. Elle était en voiture avec son petit ami, Brian François, 23 ans, un habitant de La Gaulette, lorsque leur véhicule a été pris dans un carambolage entre une voiture et deux camionnettes. La jeune femme est morte sur le coup. Cette restaurant manager et son petit ami, tous deux des employés d’Outrigger Mauritius Beach Resort, rentraient chez eux après avoir terminé leur service.

Le corps de la victime a été transporté à l’hôpital de Souillac avant d’être transféré à la morgue de l’hôpital Victoria, à Candos, pour une autopsie. Mardocy François, le père de Brian, s’apprêtait à se rendre à l’hôpital de Souillac, où a été admis son fils, lorsque Le Mauricien l’a contacté. « Je suis sous le choc, bouleversé. Je sais que c’est très dur pour lui de perdre Sophie, qu’il avait rencontrée sur son lieu de travail il y a quatre ans », nous a-t-il déclaré. Hier soir, il était encore difficile pour Mardocy François de se prononcer sur l’état de santé de son fils.