PAMPLEMOUSSES - RÉNOVATION : Château Mon Plaisir, fin des travaux en février

D’ici à la fin de février, les travaux de rénovation du Château Mon Plaisir devraient être complétés, indique Premchand Tanakoor, le responsable du jardin Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical garden, à Pamplemousses. Au coût de Rs 22 millions, la rénovation touche surtout l’extérieur du bâtiment et la toiture.

Fin décembre, une visite du Mauricien au jardin botanique de Pamplemousses a donné l’occasion de voir des hommes en pleine action sur des échafaudages autour du bâtiment. Deux autres, sur le toit, enlevaient les planches qui se trouvaient sous les tuiles de la toiture et qui sont en mauvais état. « Les tuiles ont été enlevées. On va remplacer toutes les parties qui étaient endommagées », affirme Premchand Tanakoor. Le contrat pour les travaux a été alloué à la compagnie Laxmanbhai & Co (Mts) Ltd. Notre interlocuteur indique que l’escalier en colimaçon qui est aussi en bois sera également refait. « Si on a les matériaux nécessaires à temps, les travaux devraient prendre fin comme prévu à la fin du mois de février. C’est surtout l’extérieur du bâtiment et sa toiture qui demandent à être refaits ».

Le château Mon Plaisir, classé patrimoine national en 1951, est un bâtiment à deux étages dont la construction a démarré en 1820. Les travaux ont pris fin en 1823. Les derniers grands travaux qu’ont connus ces lieux datent de 1998.

Mon Plaisir est un lieu riche d’histoire. Il a été, entre autres, la résidence d’Adrien d’Epinay. Il a servi d’hôpital à un moment donné et a été le lieu qui a accueilli le dîner d’adieu en l’honneur de Robert Farquhar, premier gouverneur britannique de Maurice entre le 4 décembre 1810 et le 20 mai 1823. Le château est, en outre, une attraction pour les artistes et les photographes. Une brochure de présentation du jardin indique qu’il accueille également une exposition de photos sur Sir Seewoosagur Ramgoolam, premier Premier ministre mauricien après l’accession du pays à l’indépendance. Le mémorial de SSR se situe à quelques pas du château.

Le Jardin de Pamplemousses, premier jardin botanique aménagé par Pierre Poivre à partir de 1777, accueille entre 250 000 et 275 000 visiteurs par an, la plupart étant des étrangers, souligne M. Tanakoor. Le jardin abrite de rares espèces de la faune et de la flore. Il est, entre autres, réputé pour ses nénuphars géants qui sont en pleine éclosion ces jours-ci et surtout le talipot, palmier qui fleurit une seule fois dans sa vie. Un talipot âgé de 66 ans est actuellement en fleur à l’Allée Telfair, qui se trouve à proximité de la grande entrée du jardin, non loin du Pont des Soupirs. D’ici à quelques jours, il devrait être en pleine inflorescence.