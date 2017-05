PAMPLEMOUSSES SSS : Les combinaisons des matières en HSC provoquent la colère des parents

Les collégiens de Form V sont actuellement appelés à faire leur choix de matières pour le HSC. Toutefois, les parents d’élèves fréquentant la Pamplemousses SSS regrettent que leurs enfants ne retrouvent pas leurs choix dans la liste que propose l’établissement. Chaque année, déplorent-ils, une quinzaine de filles sont contraintes de quitter le collège pour un autre en raison d’absence de combinaisons.

Avec une première lauréate enregistrée cette année à la Pamplemousses SSS, les parents placent désormais la barre haute pour leurs enfants. « Il y a ici des élèves ayant de bons potentiels. Pourquoi ne pas leur donner la chance de poursuivre leur scolarité dans le même collège au lieu de chercher ailleurs ? » Ces parents, qui doivent ces jours-ci remplir le “Survey Form”, déplorent le manque d’options pour leurs enfants. Selon le formulaire distribué, le choix doit se faire à partir de trois colonnes pour les trois matières principales. Or, il s’avère que, pour certaines filières, le choix est restreint. À titre d’exemple, pour le Pure Economics Side, les matières proposées sont les Maths, Economics et Accounting. « Certains élèves n’ont pas fait d’Accounting et auraient préféré opter pour les Maths, Economic et Business Studies, mais ce n’est pas possible. »

En effet, pour la filière Arts/Économie, il y a bien Business Studies qui est proposé, mais les mathématiques et l’économie se trouvent dans la même colonne. « On ne peut choisir deux matières d’une même colonne », fait-on ressortir. Ces parents ajoutent que, dans les règlements pour concourir pour une bourse d’État, il est bien précisé que pour la filière économique, le choix doit se faire parmi certaines matières, à savoir « Accounting, Business Studies, Computing, English Literature, French, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Sociology, Travel & Tourism » et n’importe quelle matière scientifique, tandis que l’économie est obligatoire.

Pour la filière classique, le choix doit se faire parmi le français, la littérature anglaise, l’hindi, l’urdu, le tamoul, le telugu, l’hindouisme, les études islamiques, les maths, la sociologie ou art & design. Concourir dans la filière scientifique implique une combinaison de trois matières parmi les maths, la physique, la chimie, la biologie et l’informatique. Pour la filière technique, les élèves doivent opter pour les Food Studies et choisir deux autres matières parmi les maths, la chimie et l’informatique.

Les parents se demandent ainsi pourquoi le collège ne s’aligne pas aux choix proposés pour concourir pour la bourse. « Quand on regarde à côté, dans des collèges comme Droopnath Ramphul ou Lady Sushil SSS, il y a de bonnes combinaisons. » Ils regrettent également qu’il n’y ait pas eu de discussions afin de prendre en considération le choix des élèves avant d’établir les combinaisons.

Sollicité sur la question, le ministère de l’Éducation dit travailler sur le dossier. Le collège, de son côté, précise sur le document remis aux parents : « Si le nombre d’enfants pour une matière proposée par le collège n’est pas suffisant, votre enfant devra réajuster son choix. »