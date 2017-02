PAQUEBOTS DE LUXE : 45 Mauriciens recrutés comme croisiéristes

G2ACAMAS, en collaboration avec CSCS International Manning, a accueilli aujourd’hui au siège de son académie à Quatre-Bornes un recruteur du groupe Apollo, Ivan Mosquera, pour des séances d’entretien à l’intention de 45 Mauriciens qui seront sélectionnés pour travailler sur les bateaux de croisière du grand groupe américain.

Ivan Mosquera a fait une présentation officielle, suivie de séances d’entretien one-to-one à l’intention de 45 Mauriciens qui seront employés sur des paquebots de luxe. G2ACAMAS, compagnie subsidiaire de Ground2Air appartenant au Groupe IBL Ltd, a accueilli dans ses locaux, à Quatre-Bornes, une session d’information axée sur la vie professionnelle sur les bateaux de croisières. Quarante-cinq Mauriciens, recommandés et retenus par CSCS International Manning, représenté par Chandra Seepaul, ont passé un entretien d’embauche mené par le chargé de recrutement du groupe Apollo. Ce groupe est un acteur de premier plan dans le domaine de l’hôtellerie et de la logistique, engagé dans l’industrie maritime depuis plus de 50 ans. Il gère plusieurs grandes lignes maritimes telles que Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises et Thompson Cruises.

G2ACAMAS et CSCS International Manning, le plus important recruteur des métiers de croisiéristes, ont lancé en 2016 une formation spécialement conçue pour ceux qui veulent faire carrière dans le domaine des croisiéristes et dans l’hôtellerie. « Les cours que nous offrons permettent aux jeunes Mauriciens d’acquérir, voire d’améliorer, les connaissances théoriques et techniques qui leur permettront d’accéder aux différents postes à pourvoir sur les bateaux de croisière, un marché qui connaît une progression considérable. Aujourd’hui, nous accueillons le groupe Apollo pour son exercice de recrutement ce qui témoigne de l’intérêt des plus grandes compagnies de croisiéristes au monde pour la qualité de la main-d’œuvre mauricienne », explique Waheeda Serally, responsable Marketing de G2ACAMAS.

« La vie à bord va très vite. Vous devez tout le temps suivre des instructions, suivre des formations, tout en offrant un service impeccable aux clients, anticiper leurs moindres besoins. On y travaille en moyenne 10 heures par jour, dans un environnement multiculturel avec des gens venant de divers horizons », leur a expliqué pour sa part Ivan Mosquera.

À ce jour, une quarantaine d’étudiants ont été formés dans la filière « Hotel & Cruise » et l’Académie est déjà à sa deuxième promotion. La prochaine rentrée est prévue pour le 20 février dans les domaines de la cuisine, service en restaurant, bar et housekeeping.