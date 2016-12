Le paradoxe de la vie…

Le paradoxe de notre temps est que nous vivons actuellement dans un monde technologiquement avancé, mais où on ne cesse de reculer sur le plan moral. Grâce aux progrès de la science, nous avons ajouté des années à la vie, et pas de la vie aux années. Nous connaissons la médecine de pointe, mais on se pointe vers une santé fragilisée par la mauvaise alimentation. On consomme de plus en plus d’alcool, mais moins d’eau.

Il y en a qui ont visité la lune, mais qui ne connaissent pas leurs voisins. Nous optons pour des études plus poussées tout en s’appauvrissant émotionnellement. De plus en plus de connaissances et de moins en moins de sagesse. Nous cherchons toujours à réaliser de grandes choses, mais pas les meilleures choses. On dénonce la corruption, mais on banalise le backing. C’est « Mo » qualité avant la qualité. C’est l’échelle des salaires au détriment des échelles de valeurs. Le paraître plus que l’être. Une belle voiture, mais une mauvaise conduite. Nous possédons des montres chères, mais nous n’avons plus de temps à consacrer à nos proches. Un repas de riche raffiné, mais un comportement à table de glouton grossier.

Aujourd’hui, il y a parmi les chefs, ceux qui cautionnent l’incompétence des uns et qui se moquent royalement de celle des autres. Il y en a d’autres qui osent se comparer aux 24s carats de l’or, mais qui ne valent en réalité, pas plus qu’une pièce « fantaisie » bon marché. On vit dans un monde où les relations extraconjugales ont remplacé le vrai amour. Beaucoup d’amis virtuels, mais très peu d’amis sincères à vos côtés.

C'est un monde où il y a de plus en plus d'humains, mais moins d'humanité.