PARADOXE DE L'ANNÉE 2016 : Le renvoi d'Annas Jauhari

Il était annoncé comme le sauveur du badminton local. L'Indonésien Annas Jauhari a pris officiellement son poste de Directeur technique national en mai 2015. Pourtant, après des débuts plus que réussis, il s'est retrouvé dans le collimateur de l'Association mauricienne de Badminton (AMB) et contre toute attente, il a été démis de ses fonctions au mois d'octobre, officiellement pour insuffisance de résultats. Mais le président Bashir Mungroo, contacté par Week-End, a fait ressortir que le technicien avait, entre autres, changé son agenda. « Annas Jauhari est arrivé l'année dernière et nous l'avons clairement fait comprendre ce que nous attendions de lui. Mais nous nous sommes aperçus qu'une fois bien ancré dans la société mauricienne, il a commencé à se détacher de ses responsabilités et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous passer de ses services. En tant que DTN, il n'était pas uniquement en charge de l'élite mauricienne, mais il devait également s'occuper de la formation, effectuer des détections dans les établissements scolaires ou encore former les professeurs d'éducation physique sur le badminton. Il n'en fut rien. Je considère que nous avons pris la bonne décision car nous ne voulions pas gaspiller l'argent du contribuable. On nous reproche souvent de laisser partir nos DTN mais les gens ne comprennent pas que nous ne tolérons pas le manque de professionnalisme. Nous oeuvrons uniquement pour le bien-être du badminton », a-t-il confié.

Pourtant, Annas Jauhari a été le principal déclencheur du réveil de la discipline, notamment lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) en terre réunionnaise en août 2015. Une performance XXL des badistes mauriciens qui avaient fait un carton avec 7 médailles d'or remportées sur les sept en jeu. C'est la première fois d'ailleurs que la sélection mauricienne s'adjugeait les sept distinctions au programme, ce qui demeurait un exploit retentissant ! Aux 11e Jeux d'Afrique, cela faisait 15 ans que la sélection n'avait pas remporté le plus précieux métal dans la compétition par équipe. Elle a su rectifier le tir en s'adjugeant l'or. Nos compatriotes ont aussi remporté l'argent en double dames et le bronze en simple dames. Pas moins de 11 médailles ont été récoltées lors de ces deux compétitions (JIOI/Jeux d'Afrique).

Annas Jauhari : De héros à vilain petit canard

Comment passer sous silence également les performances des jeunes pousses aux Championnats d'Afrique -15 ans en Égypte en remportant 2 breloques en or (double hommes et par équipes) et 3 d'argent ? Annas Jauhari aura aussi contribué à la performance des locaux, qui après 15 ans ont pu grimper sur la plus haute marche du podium dans la compétition par équipes. En 2016, au mois de février au centre national à Rose-Hill, la sélection nationale féminine a écrit une belle page de son histoire en se qualifiant pour la première fois pour la phase finale de la Uber Cup (Championnats du monde par équipes dames). Le seul point noir aura été les trois médailles de bronze récoltées lors des Championnats d'Afrique Juniors au Maroc en août. Une bien mauvaise moisson pour cette jeune génération, pourtant très talentueuse, qui n'a pas été à la hauteur des espérances. Il y a deux ans, elle avait pourtant réalisé une razzia, avec trois breloques dorées, une d'argent et deux de bronze. Autant dire que les performances parlent pour Annas Jauhari mais cela n'a pas empêché la fédération de se séparer de lui. C'est là le paradoxe dans toute cette affaire.

Tout le monde se demande si l'ancien DTN méritait une telle sanction ? Lors de notre édition du 30 octobre, il avait clairement fait comprendre que « L'AMB a sali mon image et mon intégrité professionnelle. Premièrement, dans l'article paru le dimanche 23 octobre dans Week-End, l'AMB affirme que je n'ai pas été à la hauteur des espérances aux Championnats d'Afrique Juniors, au Maroc, (trois médailles de bronze) et que les belles performances obtenues aux Jeux des îles de l'océan Indien l'année dernière et aux Jeux d'Afrique ne m'étaient pas vraiment associées. Je suis tombé des nues. Aux JIOI, c'est moi qui ai fait la sélection des badistes et je les ai même pris sous mon aile lors d'un camp d'entraînement en Indonésie avant ces Jeux. S'agissant des Jeux d'Afrique, cela faisait 15 ans que la sélection nationale n'avait pas remporté l'or dans la compétition par équipe. Nous y sommes parvenus avec aussi l'argent en double dames et le bronze en simple dames. Et Bashir Mungroo vient souligner que ces résultats ne me sont pas associés. Alors, qui a mené ces équipes vers le sacre ? C'est une farce ».

D'autant que l'AMB s'est séparé de deux DTN avec le Malaisien Nantha Kumar Tarbadas et l'Indonésien Tony Wahyudi, alors que le Malaisien Raymond Stevon s'est, lui, rétracté à la dernière minute en avril 2015. L'AMB devrait-elle revoir sa copie ? Quoi qu'il en soit, le badminton local apporte des résultats, et, qu'on le veuille ou non, Annas Jauhari y a apporté sa pierre à l'édifice. L'avenir nous dira certainement qui avait raison et qui avait tort.