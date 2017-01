PARC AUTOMOBILE : Les ventes des voitures augmentent de 3,7%

Alors que les concessionnaires d’automobiles tiraient la sonnette d’alarme, début 2016, sur “le marché du neuf en voie de disparition”, l’année 2016 a pris fin sur une note plus réjouissante pour eux. En effet, la vente des voitures neuves pendant l’année écoulée, au nombre total de 9 529 a été en progression de 8,2% par rapport à 2015 où seulement 8 799 avaient été vendues. Une différence qui s’est établie principalement, selon les professionnels du secteur, au mois de décembre, le neuf comptant pour le dernier mois de l’année 51,40 % de part de marché contre 49,2% en 2015. Cela semble indiquer que les mesures gouvernementales de novembre dernier, qui avaient pour but de rétablir une certaine cohérence dans la taxation entre les voitures neuves et les seconde main, ont rééquilibré le marché et ont permis une meilleure accession au véhicule neuf.

L’année qui vient de s’achever marque indéniablement une amélioration dans la vente de voitures sur nos routes. C’est du moins ce qui ressort des données des opérateurs du secteur, les chiffres du Bureau des statistiques n’étant pas encore prêts. Selon ces premières indications, la vente des voitures a globalement augmenté de 3,7% , totalisant 18551 nouvelles voitures sur nos routes contre 17 891 en 2015.Des chiffres glanés par Week-End auprès des concessionnaires, il ressort ainsi que le neuf reprend du poil de la bête, avec 9 529 véhicules (toutes marques confondues) écoulés durant l’année, contre 8 799 en 2015. Du côté des voitures de seconde main, les ventes accusent une légère baisse de 0,7% symbolisé par le passage de 9 092 véhicules à 9 022 de 2015 à 2016, soit un recul de 70 voitures sur l’année.

Les importateurs de seconde main misent sur la dépréciation du yen

C’est principalement en décembre de l’année dernière, après plusieurs mois de marasme, que les affaires ont repris, constatent les concessionnaires d’automobiles. Ce regain d’intérêt, selon la Motor Vehicles Dealers Association (MVDA), provient des nouvelles mesures entrées en vigueur le 1er novembre 2016 préconisées dans le Budget 2016-2017 : la baisse de 5 % des droits d’accises sur les véhicules entre 100cc et 1000cc, la baisse de 30% de droits d’accises sur les véhicules de moins de 1600cc, l’abolition des droits d’accises sur les vitres électriques jusqu’à 180 km, et la suspension de la taxe carbone, introduite en 2001. “Désormais, nous sommes sur un level playing field avec les importateurs de voitures de seconde main, et le public dispose d’un choix de véhicules neufs comme ceux retapés, à un prix équitable”, indique-t-on au sein de la MVDA. Entre une voiture neuve et une voiture de seconde main, il n’y a que quelque Rs 100 000 de plus à débourser. D’où le choix des automobilistes pour les neuves. Ainsi, rien que pour le mois de décembre, 761 voitures neuves, contre 646 de seconde main, ont été vendues. “Le choix revient au public qui dicte le marché”, constate la MVDA.

En dépit de la légère baisse de ses ventes en 2016, la Dealers in Imported Motor Vehicles Association (DIVA) garde son optimisme pour 2017, même si, selon son président, 2017 risque d’être difficile suivant les mesures budgétaires en vigueur depuis le 1er novembre 2016. “Nous commençons mal 2017, car les mesures annoncées dans le dernier budget sur notre industrie ont été mises en application depuis le 1er novembre. Nous avons pu vendre notre ancien stock qui n’avait pas été frappé par une augmentation de prix”, dit Zaïd Ameer. Selon lui, l’année dernière presque le même nombre de voitures de seconde main a été vendu que les voitures neuves. Il explique la hausse de la vente de voitures neuves par une augmentation du prix des véhicules retapés. Une tendance qui toutefois s’estompera, selon lui, de par la dépréciation d’au moins 13 % du yen, qui retournerait la situation en la faveur des voitures de seconde main.

Déjà, pour s’assurer des ventes, la DIVA a entrepris de sensibiliser la clientèle sur la qualité d’un véhicule japonais de seconde main et sa valeur de revente qui demeure toujours forte, contrairement à d’autres marques de véhicules commercialisés à Maurice. “Nous misons sur la qualité de nos véhicules et nous constatons que la clientèle des véhicules de seconde main japonais existe toujours”, dit Zaïd Ameer. Il avance que le renouvellement du stock des véhicules se fera très prochainement, et annonce une baisse minime entre le prix des véhicules de seconde main et neufs.

Fin novembre : Nissan en tête

Dans tous les cas, il ressort que quelque 23 496 véhicules, tous types et toutes marques confondus, incluant les motocyclettes, camions et vans, avaient été écoulés sur le marché mauricien au 30 novembre 2016 contre 22 981 à la même période en 2015. Du côté des marques, les chiffres de décembre n’étant pas encore disponibles au Bureau des statistiques, il ressort dans le Top 5 des ventes que c’est Nissan qui menait la danse avec 1508 véhicules vendus au 30 novembre 2016, suivi de Toyota, 1293, Hyundai 769 , Kia 629 et BMW 557. Des chiffres qui seront confirmés cette semaine avec la publication officielle des données du parc automobile mauricien par le Bureau des statistiques.