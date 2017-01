PARFUM DE SCANDALE À MDFP : Les Brand Consultants dans le collimateur

La raison invoquée : leur refus de coller des tags sur les produits

MDFP demande aux maisons mères de se défaire de ces employés récalcitrants

Situation stressante et frustrante à la Mauritius Duty Free Paradise. À la veille des Brand Seminars, les Brand Consultants (BC) n’ont pas obtenu de release de MDFP. Du coup, elles ne savent pas si elles pourront se rendre aux séminaires organisés par les maisons mères à l’intention de leurs représentantes internationles dans les différents aéroports. Des séminaires prévus à partir de cette semaine et qui s’échelonnent, selon les maisons mères concernées, jusqu’à mi-février. La direction de MDFP, elle, a dans une lettre, réclamé aux maisons mères de se défaire des BC “récalcitrantes” à coller des tags sur les produits vendus, au profit de nouvelles recrues.

“Il s’agit de séminaires importants qui nous permettent de mieux comprendre les produits pour pouvoir optimiser les ventes auprès de la clientèle”, expliquent les employées de MDFP, qui se disent victimes de harcèlement dans leur travail. Cela, du fait que certaines refusent toujours de coller des tags sur les produits qu’elles promeuvent auprès des passagers et qui sont vendus. “Cette politique de tags est dépassée. Le syndicat a refusé cela sous l’ancienne direction avec Simo Carveric, mais aujourd’hui on nous l’impose encore, sous prétexte qu’il faut une évaluation des ventes”, expliquent les employées, frustrées.

Une lettre de la direction a même été envoyée aux maisons mères pour les informer “about a management policy decision pertaining to tagging of items sold by BC of respective brands.” Selon les employées, il existerait plusieurs inexactitudes dans cette lettre, notamment à l’effet qu’en 2014 cette pratique avait été mise en place et que “all BC’s were sticking their personal tags on the items they were selling and it worked smoothly.” Les employés rappellent que cela a fait l’objet d’une négociation syndicale avant que cette pratique qui provoque, selon eux, une concurrence déloyale parmi les employés ne soit stoppée.

La direction concède, dans la lettre envoyée aux maisons mères, que lorsque la nouvelle direction de la MDFP a pris place en 2015, “this practice was put on hold”. Si le management a décidé de la remettre à jour, il explique que c’est pour que “it enables management to track sales done by individual BC and generic staff ; it is a measurement tool which helps to evaluate performance of staff with regards to budgeted sales target”.

De même, indique MDFP aux maisons mères, “we have noted that many sales are being done by generic staff and we need to segregate so as to know the individual contribution of BC towards Brands sales target.” “Also note that the generic staff that we gave in P&C category are potential BC’s”, écrit-elle encore, ajoutant : “Brands are investing in their respective BC’s and it is our duty to evaluate the inputs and contribution of all.”

Ce que déplorent les employées, estimant qu’il est “déplacé” de la part de direction d’étaler la politique de la maison à ses partenaires étrangers. Si la direction indique avoir informé ses employées depuis octobre 2016 de l’entrée en vigueur de cette décision, le personnel de MDFP souligne que cette affaire fait état d’une négociation syndicale et que la direction avait indiqué qu’elle viendrait avec une proposition. Or, à ce jour, les employées se retrouvent avec “le couteau sous la gorge”, disent-elles, celles refusant de “tagger” les articles vendus risquant une mauvaise évaluation, voire de perdre leur poste.

Les employés déclarent que cette politique provoque une concurrence déloyale entre les rares qui ont accepté de s’y contraindre, avec des prises de bec souvent dans la boutique. Ce qui choque les employés, c’est la mention de la direction de MDFP dans sa lettre aux maisons mères que décision a été prise en début d’année que “all BC who are not adhering will not be released to attend any international Brand Seminars. MDFP had decided that tagging is, henceforth complusory in the P1C section. All those who do not adhere by saturday 21 January 2017 shall not be released to attend Brand Seminars”. Une réunion prévue entre le syndicat et la direction au ministère du Travail cette semaine a été annulée pour des raisons qui n’ont pas été communiquées.

Les employées de MDFP, frustrées, comptent tenir une conférence de presse pour dénoncer le harcèlement dont elles sont victimes pour “tagger” les produits. D’autant que dans sa lettre aux maisons mères, MDFP demande “as a consequence, management will request all our values partners to replace the non-abiding BC’s with other fresh recruits who will adhere to mangement policies”.