PARIS : Le MTC décidera de la marche à suivre ce mardi

SMS Pariaz a opéré dans tous ses «outlets», sauf celui au Champ de Mars

Le différend entre le Mauritius Turf Club (MTC) et SMS Pariaz Ltd est loin d'être résolu. C'est le moins que l'on puisse dire après une semaine très mouvementé sur une affaire articulée autour de (1) une directive de la GRA demandant au MTC d'aligner SMS Pariaz sur les mêmes conditions que les off course bookmakers, (2) une réponse lapidaire du MTC, sous la plume du GM, Benoît Halbwachs, qui annonce l'annulation de tout « agreement » avec SMS Pariaz pour la saison 2017 et souligne son intention de demander une révision judiciaire contre la direction de la GRA émis le 23 mars, (3) une demande d'injonction de la part de SMS Pariaz qui réclame que le MTC le laisse travailler — injonction que le juge O. Madhud a refusé d'accorder, mais à la place a convoqué les deux parties le 3 avril et, (4) une réunion entre le MTC, représenté par l'administrateur Frantz Merven et Benoit Halbwachs, et la GRA pour évoquer les directives émises par cette dernière le 23 mars.

Une chose est claire dans cette affaire qui oppose SMS Pariaz et le MTC : le premier nommé a travaillé et les outlets ont été ouverts pour cette première journée de la saison, sauf celui qui est situé au Champ de Mars, dans l'espace dite La Plaine où, dit-on, le MTC a mis une sellé, puisque la somme de Rs 106 375 comme location (rental) n'avait pas encore été payée. SMS Pariaz a travaillé en dépit du fait qu'aucun accord n'avait été trouvé avant le début de la saison et qu'a fortiori SMS Pariaz ne disposait pas des droits TV (TV rights & media rights) sur les fixtures du MTC. Du reste, ceux qui étaient présents dans le paddock au Champ de Mars hier ont pu constater que le MTC n'avait pas affiché les cotes de cette compagnie qui organise les paris via téléphone.

Où va donc cette affaire qui empoisonne bien des relations au sein du MTC et, si on en croit les informations qui circulent, ne sera pas sans conséqeunce ? Pour l'heure, difficile de faire des pronostics. Le président du MTC persiste et signe sur les Rs 6 millions réclamée à SMS Pariaz et n'apprécie pas le fait que la GRA a émis une directive pour demander que cette compagnie soit considérée au même niveau que les bookmakers off course.

Dans cette optique, le board des administrateurs a bien fait comprendre dans le courrier du 23 mars au directeur de SMS Pariaz, qui porte la signature de Benoît Halbwachs, son intention de ne pas signer un accord pour la saison 2017. « We wish to inform you that the MTC does not now intend to enter into any agreement with you for the 2017 season. Therfore the MTC does not, to all intents and purposes, have any agreement of whatsoever nature with yopu for the 2017 season », écrit Benoit Halbwachs. Ce dernier ajoute aussi l'intention du board des administrateurs de demander une révision judiciaire sur les directives émises par la GRA.

Le ton n'est pas à l'apaisement vis-à-vis d'un stakeholder qui a renfloué les caisses du MTC de l'ordre de Rs 18 millions la saison dernière. D'autant que, vendredi, le board du MTC a délégué Frantz Merven et le General Manager pour aller discuter avec la GRA sur les directives qui ont été émises. Si l'information a été confirmée tant par la GRA que par le MTC, par contre, peu d'informations ont transpiré. Si ce n'est que le MTC a cherché à connaître les implications des directives de la GRA. Frantz Merven a aussi confirmé que, d'ici mardi, le board du MTC décidera de la marche à suivre, alors que le club a été convoqué devant le juge O. Madhud le lundi 3 avril.