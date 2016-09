CAR PARK DRIFT : Un troisième sacre pour Emmanuel D’Hotman

On change de piste, celle improvisée du Champ de Mars remplaçant l'habituel parcours d'Anjalay, mais les résultats restent les mêmes. Emmanuel D’Hotman de Villiers demeure le meilleur drifter du pays. Il s'est offert un troisième sacre en autant d'éditions le week-end dernier et représentera Maurice à la finale internationale à Oman en décembre.

Le pilote, qui manie aussi bien les manettes de l'avion que le volant d'une voiture de rallye, a encore prouvé sa dextérité dans la chaleur port-louisienne. La maîtrise technique, la précision et la fluidité des trajectoires de sa GT86, cela ajouté au cachet spectaculaire de la fumée et des rugissements du moteur, auront donc permis à Emmanuel D’Hotman de conserver jalousement son titre avec 375 points, face à un Jaisan Newaj (368 points) plus performant qu’en 2015, ou encore à un néophyte Roshan Ramdin (355 points) qui a complété le podium.

« J’ai eu à faire face à une concurrence encore plus dure cette année. La pression était bien là. J’ai tout donné lors du dernier passage et heureusement que ça a porté ses fruits. La scène du drift local s’enrichit et nous savons nous entraider, avec par exemple huit séances de formation et de pratique que les coureurs plus expérimentés comme moi avons animées pendant l’année pour les nouveaux. Ces derniers vont encore s’améliorer et il faut s’attendre à des compétitions plus serrées à l’avenir. Je veux maintenant représenter dignement Maurice à la finale à Oman. La concurrence y sera certainement très dure, avec un niveau extrêmement élevé », lâche-t-il fièrement .

Des dix coureurs au départ du premier tour dimanche, six se sont qualifiés pour la manche finale. Les milliers de personnes présentes ont profité d’un spectacle captivant, avec en prime trois passages de démonstration du Libanais Abdo Feghali, champion de drift et de rallye, et expert de drift pour Red Bull. Il pilotait une Nissan 350Z aux couleurs de Red Bull (Nissan étant la marque automobile partenaire du Car Park Drift pour 2016).