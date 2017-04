PARLEMENT : Gérard Sanspeur, salaire de la stupeur

Salaires, voyages, grosses cylindrées coûteuses, autant de millions qui tombent comme une provocation

Le leader de l’opposition souhaite le retrait de l’immunité de la présidente de la République

Non, ce n’est pas « Le salaire de la peur », film de Henri-Georges Clouzot, c’est plutôt le salaire de la stupeur, ce que perçoit Gérard Sanspeur:Rs 476 500 par mois. C’est le total des allocations que touche ce pilier du clan Jugnauth qui a été un temps conseiller bénévole du ministre des Finances, probablement pendant qu’il conseillait aussi le Mozambique contre une allocation de Rs 500 000 avant de devenir, le 23 janvier, le Senior Adviser rémunéré du Premier ministre. Détaillant les différentes affectations de Gérard Sanspeur, comme le lui a demandé Rajesh Bhagwan, Pravind Jugnauth a révélé que son conseiller perçoit Rs 122 000 + Rs 50 000 d’extra duty allowance + Rs 7 500 d’entertainment allowance par mois + 5 % de ses salaires annuels comme allocation de voyages + deux mois de salaires de gratuity + Rs 70 000 comme président du Board of Investment + Rs 70 000 comme chairman de Landscope + Rs 60 000 comme président des compagnies subsidiaires de Landscope, Cyber Properties Investment, Informatics Park, et de Freeport Services + Rs 25 000 en tant que directeur de Mauritius Multi-Sports Infrastructure Ltd + Rs 70 000 comme président de la Financial Services Promotion Agency + Rs 2 000 pour chaque participation au TEC board dont il est un membre. L’addition est salée pour le contribuable, mais du pur sucre pour lui, puisque cela donne un total de Rs 476 500 par mois.

« Je suis troublé ». Telle a été la réaction de Rajesh Bhagwan après le rappel de toutes les fonctions rémunérées occupées par Gérard Sanspeur et qui, selon ses calculs, avoisineraient le demi-million de roupies par mois. A la question de savoir si le « super conseiller » est toujours un conseiller du gouvernement du Mozambique, le Premier ministre a indiqué qu’il l’était jusqu’à récemment et qu’il touchait Rs 500 000 par mois.

Offusqué d’entendre Aadil Ammer Meea demander si ces Rs 500 000 sont « mensuelles, par mois ? » ; Pravind Jugnauth : « Of course, par mois ! What does the Member think ? » Prenant le relais, le leader de l’opposition dira que le Premier ministre a omis de dire que Gérard Sanspeur utilise une voiture avec chauffeur, une BMW du BOI de couleur argent. A Rajesh Bhagwan qui voulait, lui, savoir si le conseiller n’utilisait pas aussi une Audi Q5 ou une Audi Q6, le chef du gouvernement a répliqué qu’il peut aussi donner la couleur, le numéro de la plaque minéralogique pour que le député puisse vérifier.

Rajesh Bhagwan avait aussi réclamé la liste des voyages effectués par Gérard Sanspeur. Cette partie de la réponse du Premier ministre, circulée, fait voir que le conseiller a, depuis juin 2015, fait quatre déplacements pour le compte du BOI qui ont coûté Rs 700 000, une mission à Istambul (Rs 140000) à La Réunion (Rs 78 000), un voyage à Milan (Rs 234 000), à Dakar et à Paris (Rs 237000). Total en moins de deux ans Rs 1,7 millions.

Niveau de corruption élevé

La question sur SMS Pariaz a été un moment de tension entre Rajesh Bhagwan, encore et toujours, et Pravind Jugnauth qui n’a pas du tout apprécié que le député parle de « prête-noms » et du fait que l’actuel président de la Gambling Regulatory Authority, Raouf Gulbul, avait aussi été l’avocat de cette compagnie dans un cas en Cour suprême.

Les allégations du député mauve n’ont pas du tout plu au Premier ministre qui a alors fait une nouvelle allusion à Ajay Gunness et à l’incident qui s’était produit au poste de police de Flic-en-Flac dans la nuit du 15 au 16 avril. « Al guet Ajay Gunness ! », devait-il lancer à Rajesh Bhagwan qui a continué à dénoncer les abus des protégés du régime: « Eta aller ! Alle protez soulard pou condire loto ! Pas honté ! » Les réactions sur les bancs du MMM étaient, cette fois, bien plus réservées.

La séance avait démarré tambour battant avec la PNQ de Xavier Duval sur l’introduction des textes sur le financement des partis politiques, sur la déclaration du patrimoine des élus et autres hommes publics, sur une loi anti-transfuge et sur le Freedom of Information Bill.

Cette tranche a été une nouvelle fois marquée par de vifs échanges entre anciens partenaires du gouvernement, le leader de l’opposition profitant pour dire que le niveau de la corruption n’a jamais été aussi élevé et il a demandé que l’immunité soit retirée à la présidence de la République afin que la présidente, elle aussi, puisse répondre de ses actes. La réponse du Premier ministre est revenue comme un leitmotiv : les sujets sont complexes, on y travaille.

Comme les chiffres sont très à la mode depuis la rentrée, on aura appris, suite à une question de Rajesh Bhagwan à Nando Bodha, que la cérémonie de lancement du Métro Express a coûté Rs 7,5 millions. Par contre, c’est le même député qui, déçu du refus du ministre par intérim des Technologies de l’Information, Sudhir Sesungkur, de révéler les salaires d’un autre membre essentiel du clan Jugnauth, Sherry Singh, à la tête de Mauritius Telecom, qui va de son proptre chef balancer des chiffres comme le bonus de Rs 2 millions qu’il aurait touché alors que son salaire mensuel, lui, avoisinerait Rs 1 million.

La coïncidence a aussi voulu que les détails de la question de Reza Uteem sur l’achat de voitures hors-taxes pour les ministres au coût de près de Rs 60 millions aient été déposés ce mardi. En sus de la 5972 CC de la BMW 760 de Rs 19 millions pour le PM, il y a la Mercedes Class S de Xavier Duval, Rs 5,3 millions ; l’Audi 6 Quatro d’Ivan Collendavelloo, Rs 3,5 millions ; la BMW de Shawkatally Soodhun Rs 3, 5 millions. Pour les autres ministres, une BMW Gran Tourismo à Rs 2,5 millions pour Vishnu Lutchmeeneraidoo ; une BMW X5 pour Aurore Perraud, Rs 2,5 millions ; une Audi A 8 Quatro pour Roshi Bhadain, Rs 2,5 millions; une BMW 535 à Rs 2,5 millions pour Nando Bodha; une BMW X5 pour Prem Koonjoo, Rs 2,5 millions ; une BMW 530 pour Yogida Sawmynaden ; Rs 2, 5 millions ; même modèle et même prix pour Sunil Bholah ; une BMW X5 Drive à Rs 2,5 millions pour Pradeep Roopun ; une BMW 530 à Rs 2,5 millions pour Anwar Husnoo et des BMW 640 à Rs 2,5 millions pour Ashit Gungah et Mahen Seeruttun.

Ont aussi marqué la séance de mardi dernier les débats sur les deux motions d’Alan Ganoo réclamant l’annulation des nouveaux prix du carburant et de Patrice Armance, celle d’exclure le Métro Express des obligations d’un EIA. Après de nombreuses interventions des deux côtés de la Chambre dont celle, très bien documentée du président du Mouvement patriotique, les deux motions ont été rejetées par la majorité.

EN DIRECT : L’étrange « impartialité » de la Speaker

Quand est-ce que les mots « bla bla bla » et « rubbish » sont « unparliamentary » ? Lorsque ce sont les élus de l’opposition qui les prononcent ? Il semble, en effet, que ce sont seuls les membres de la majorité qui, selon la Speaker, auraient le droit d’utiliser ce terme. Cette étrange version de « l’impartialité » de Maya Hanoomanjee a été vue en direct sur Parliament TV mardi dernier.

Pravind Jugnauth est agacé quand Rajesh Bhagwan lui adresse une question supplémentaire à la PNQ du leader de l’opposition sur l’introduction de nouvelles lois pour combattre la corruption et favoriser la transparence. Le député du MMM veut savoir si le Premier ministre entend mettre les « potentats » à la SBM, à Mauritius Telecom sous le régime du contrôle législatif étant donné ce qui se passe au sein de ces organismes. Réponse de Pravind Jugnauth, alors debout, donc on record : « The member is making gratuitous allegations, just saying as usual bla bla bla ! ». Aucune réaction de Maya Hanoomanjee qui, au contraire, choisit de rappeler à l’ordre le député mauve.

Quelques heures plus tard, la Chambre considère la question de l’Africa Fund après une question dans ce sens du député du MP Jean-Claude Barbier. Après avoir écouté les réponses de Vishnu Lutchmeenaraidoo, Reza Uteem souligne l’importance du projet et poursuit : « After all this bla bla bla », mais il est brutalement interrompu par la Speaker qui lui dit : « We are having a debating atmosphere which should be calm. Please, refrain from making comments which will raise provocations in the House ». Mieux, elle permet même au ministre des Affaires étrangères de dire : « I can reply to a civilised question and this one is not a civilised question », sans broncher.

Mais il n’y a pas que le bla-bla-bla, dans le cas de « rubbish », c’est encore plus cocasse en terme d’illustration de l’impartialité à toute épreuve de Maya Hanoomanjee. Les débats battaient leur plein sur la motion d’Alan Ganoo réclamant l’annulation de la dernière augmentation des prix du carburant. C’est Ravi Rutnah qui est à la tribune et, à un moment, Aadil Ameer Meea, assis, qualifie ces propos de « rubbish ».

Très mécontente, la Speaker entre dans une invective frontale avec le député mauve et le somme : « I will ask you to withdraw if you said that he is talking rubbish ! » Réaction du député : « Come on, Madam Speaker ! So many times the Minister Mentor uses the word rubbish and you allow it » Ce qui était très bien envoyé d’autant que ce rappel était très pertinent.

Mais elle insistera : « You can’t say, no I would not allow you to say that the Member is talking rubbish ! I would not allow you ! No, you can’t do that ! » et en ajoutant: « If you want to go home early just go home early, but don’t force me to order you out. You can’t say that, I wish that you apologise for having said that the Member is talking rubbish ! »

« The international rubbish day »

Ne se démontant pas, Aadil Ameer Meea : « I won’t apologise, Madam Speaker, because this word has been used and it is in Hansard ! So many times the hon. Prime Minister, the then Prime Minister used this word. The Deputy Prime Minister, hon. Collendavelloo, used this word and you allowed it. And I will prove you wrong. » Prise de court, la présidente justifiera sa position en disant que ce n’est pas acceptable lorsque l’expression « rubbish » vise un membre.

Aadil Ameer Meea : « Madam Speaker, I won’t give you the pleasure of sending me out because I want to speak tonight. But I want to put on record that this word has been used so many times. If you want me to withdraw the word, I’ll withdraw, but I won’t apologise. »

Or, « rubbish » est une expression courante au Parlement, sauf qu’elle devient très problématique lorsque c’est l’opposition qui l’utilise. Le ministre mentor sur la motion de blâme contre la Speaker, le 4 avril dernier « after listening to the mover of the motion who has been debiting so much nonsenses and rubbish, already I feel saturated and tired ». Aucune réaction de Maya Hanoomanjee.

Le 17 novembre 2015, Ivan Collendavelloo, visiblement pas très content de la teneur des questions supplémentaires de Bashr Jahangeer, député du MSM, sur la possibilité de conflit d’intérêts entre certains cadres du CEB et EDF, lance, théâtral, comme d’habitude : « This day is the international rubbish day because that is the greatest rubbish I have ever heard, even greater than what I heard this morning ». Et, bien entendu, aucune réaction de la Speaker.

Lors du débat sur les amendements à l’Insurance Bill, en marge des événements autour du démantèlement de la BAI, l’auteur du texte : « Well, you voted the rubbish ! » avait lancé Roshi Bhadain à des députés qui dénonçaient sa démarche qui consistait à changer les règles du jeu. Aucune intervention de Maya Hanoomanjee. Il n’y a pas comme les faits pour confondre les faits et gestes des uns et des autres !

MARDI PROCHAIN : Question Time électrique en vue

L’opposition s’intéresse aux conseillers et au séjour de la Malgache Claudine Ramananjora et Joe Lesjongard au bail de Xavier Duval à Grand-Gaube

Présentation en première lecture d’un budget supplémentaire de Rs 2,3 milliards pour 2015/16

Un Question Time électrique en perspective. Tout l’indique avec les députés de l’opposition, à l’instar de son trublion en chef Rajesh Bhagwan qui vise la directrice par intérim de la State Investment Corporation, Rita Veerasamy, qui n’est autre que la soeur du ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo.

également à l’agenda, la présentation en première lecture d’un budget supplémentaire de Rs 2,3 milliards pour 2015/16 et l’examen d’une motion d’Adrien Duval sur les services financiers.

Les autres questions pour le Premier ministre portent sur le Sale by Levy (Aadil Ameer Meea), les notaires employés par le gouvernement et les lois sur l’immigration (Shakeel Mohamed), l’achat de chevaux (Joe Lesjongard), la visite en jet privé de la Malgache de Claudine Ramananjova (Veda Baloomoody) et les contrats alloués à Keep Clean et à Atics (Guito Lepoigneur).

Pour les autres ministres, cette question de Joe Lesjongard non pas sur les fameuses factures de Xavier Duval, mais sur ce qui est connu comme le Coconut Lease dont il bénéficie à Grand-Gaube. Aussi deses questions sur Heritage City, Jin Fei, les connexions Centre Cardiaque/Botswana, les conseillers du ministre Lutchmeenaraidoo, le CEB, les tests sur les pesticides employés dans la culture des fruits et légumes, la prison de Melrose, le Métro Express, les salaires du chirurgien cardiaque, le Dr Sunil Gunness, la BAI, le fonds de pension de la MCIA, Kaushik Reesaul et ses diplômes, les frais d’examens de HSC et de SC, la drogue dans les écoles, la NMH, le registre social, les assurances, la bridade des jeux, St-Brandon, l’ICTA, la NEF et le traitement à la Méthadone.

A noter les questions de Roshi Bhadain réclamant des réponses écrites sur les conseillers légaux de la SLDC, sur Naila Hanoomanjee, et sur le package dont bénéficiait Vishwamitra Ramjee, ancien président du Centre cardiaque.