LE PARLEMENT : La parodie de Westminster

Le Parlement de Maurice, bien que d’inspiration westminstérienne dans sa mise en place en 1968, est devenu une parodie de Westminster. Les institutions de Westminster représentent une idée de l’équilibre des pouvoirs, de l’expression civilisée et organisée du débat politique et par-delà, le respect de l’adversaire politique dans l’affrontement.

L’Assemblée nationale est devenue tout le contraire de Westminster. Elle ressemble davantage à une cour de récréation où les invectives et insultes se répandent sans arrêt, des deux côtés de la chambre. L’adversaire politique est dénigré dans sa personne même. Il y a peu de place aux réels débats, au devenir de la Nation et à la destinée de notre pays. Si à Westminster, et notamment à la Chambre des communes (House of Commons), les élus se permettent des blagues à l’anglaise, le débat et les échanges ne perdent en rien de leur substance, qualité et niveau. Ce qui n’est nullement le cas à Maurice, exception faite bien entendu de quelques interventions.

Une autre des caractéristiques de Westminster est l’indépendance et l’impartialité strictes du perchoir, la présidence dirigée par le Speaker. Le Speaker commande le respect et l’autorité de sa fonction. Bien que « député » d’un des groupes parlementaires à l’issue des élections, le Speaker, une fois élu à ce poste, se retire de son parti et n’a plus de lien avec celui-ci et se comporte ainsi même après la fin de ses fonctions. Il affiche une attitude non partisane. Lorsqu’il est candidat à sa réélection, comme « député » (membre du Parlement) dans le cadre des élections législatives, il n’est pas investi par son parti mais se présente comme un candidat indépendant ou plus exactement comme « le speaker candidat à sa réélection » et contre lequel les grands politiques n’alignent traditionnellement aucun candidat, sauf quelques rares exceptions. Le Speaker à Maurice n’arrive pas à afficher une telle indépendance et impartialité. Il demeure membre de la majorité et s’affiche comme tel, ce qui affecterait son impartialité dans la présidence des débats.

C’est ainsi que l’Opposition parlementaire à Maurice a déposé récemment une motion de défiance à l’encontre de la Speaker, sans doute en s’inspirant de la même motion présentée à Westminster courant février de cette année contre le Speaker de la Chambre des Communes par un député de la majorité (et non de l’opposition) parce qu’il aurait pris une position affichée sur la politique internationale. Le débat sur le vote de défiance contre la Speaker de l’Assemblée nationale a démontré que le Parlement de Maurice n’est en rien Westminster. Les interventions des députés étaient médiocres à une ou deux exceptions. Certains, dont des principaux ministres, ne pouvaient aligner correctement des phrases, tenir un discours cohérent et faire la démonstration d’une argumentation pertinente.

Alors que la motion de défiance visait à faire sanctionner la Speaker, ce sont des membres de l’Opposition qui ont été réprimés disciplinairement par le vice-président de l’Assemblée nationale appelé pour l’occasion au perchoir. En se plaignant d’un manque d’impartialité du Speaker dans la conduite des débats, des députés de l’opposition ont été expulsés du Parlement. Le vice-président a fait preuve d’un manque de tact à l’encontre de l’Opposition, bien qu’en grande effervescence. Les débats se sont poursuivis en l’absence de l’Opposition parlementaire, dont l’auteur même de la motion. L’image est mauvaise et indigne d’une République.

Pour ces raisons, il faudrait sérieusement envisager de sortir les sortants aux prochaines élections législatives à Maurice.