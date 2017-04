PARLEMENT : Les travaux ajournés au 9 mai prochain

Les travaux parlementaires ont été ajournés au 9 mai prochain à l’issue de la dernière séance, qui a pris fin tôt ce matin. Deux textes de loi, à savoir le Land Drainage Authority Bill et le Mauritius Institute of Education Amendment Bill, présentés respectivement par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, ont été adoptés dans la nuit d’hier. Une motion d’annulation présentée par Adrien Duval concernant le règlement GN 15 concernant les services financiers a été rejetée après des débats qui ont pris fin à 5 heures ce matin.

Présenté par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le 28 mars dernier, le Land Drainage Authority Bill a vu la participation de 25 orateurs, qui sont intervenus durant deux séances parlementaires, dont Ravi Rutnah, J. F. François, Mahen Jhugroo, Etienne Sinatambou, Nando Bodha, Ivan Collendavelloo et Adrien Duval, avant que le Premier ministre ne résume les débats. Ce dernier a constaté un consensus sur l’importance d’une meilleure gestion des drains au niveau national, mais dit toutefois que les critiques formulées contre le texte de loi par les orateurs de l’opposition « ne l’ont pas convaincu ». Pravind Jugnauth a annoncé que les différentes institutions qui tomberont sous le contrôle de la nouvelle autorité seront consolidées et que « les budgets appropriés seront mis à leur disposition ». Et de souligner l’importance de réaliser un Master Plan national concernant les drains. Le gouvernement, soutient-il, veillera à ce que toutes les parties prenantes y adhèrent et mettent en œuvre les recommandations qui seront faites.

Le Premier ministre a toutefois été très critique envers la teneur du discours du dernier orateur, à savoir Adrien Duval, en accusant les parlementaires du PMSD de faire comme s’ils étaient des nouveaux venus au parlement. Il leur reproche de faire abstraction du fait que ce parti politique a fait partie de plusieurs gouvernements et faisait également partie, jusqu’à tout récemment, de l’actuel GM avec Xavier-Luc Duval occupant le poste de Premier ministre adjoint. « Moi, je reconnais avoir fait partie du gouvernement MSM-MMM de 2000 à 2005, du gouvernement de Navin Ramgoolam et de celui-ci depuis 2014. J’assume mes responsabilités et réponds aux questions lorsqu’il le faut », a-t-il lancé. Il a aussi critiqué le député du PMSD pour avoir proposé que l’autorité dispose de pouvoirs afin d’entrer dans les propriétés privées sans la permission des propriétaires pour voir si les constructions ont été effectuées de manière légale. « Imaginez un instant que nous ayons fait cette proposition, imaginez les accusations qui auraient été portées contre nous. Pourquoi le député n’a pas fait les mêmes propositions dans le cas du métro express ? Nous respectons les lois et suivons les procédures. Dans le cas du métro express, les ministres Soodhun et Bodha sont en contact avec les personnes concernées par le tracé et font de leur mieux pour trouver une solution pour ceux qui ont un lien sentimental avec le lieu où ils habitent ».

Auparavant, Adrien Duval avait fait une sortie contre le député Ravi Rutnah, qui avait fait des remarques contre Xavier-Luc Duval lorsqu’il était dans le gouvernement. Adrien Duval a décliné les dotations budgétaires prévues dans les différents budgets présentés par Xavier-Luc Duval alors qu’il était ministre des Finances pour montrer l’intérêt qu’il portait aux problèmes de drains. Car les problèmes de drains ont donné lieu à des inondations qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Il s’est longuement appesanti sur le fait que la Land Drainage Authority n’aura aucun pouvoir exécutif et ne pourra pas mettre en œuvre les recommandations du Master Plan qu’elle sera appelée à réaliser. Cette institution dépend d’une série d’autres institutions, comme la NDU, la RDA et les collectivités locales, qui ont eux-mêmes de gros problèmes, notamment le manque de personnel et le manque de financement pour créer, pour entretenir et pour veiller que les drains ne soient pas obstrués par des constructions illégales. Il a insisté sur l’importance d’une meilleure coordination entre les institutions concernées.

Nando Bodha a pour sa part déploré l’absence d’experts en géomorphologie à Maurice, notamment lors de la construction de routes. Il a expliqué que les problèmes intervenus à la première partie de la Ring Road, à Pailles, et sur la route Terre-Rouge/Verdun sont dus à l’absence d’une étude détaillée et professionnelle de la géologie des terrains où ces routes ont été construites. Il a de même expliqué que grâce à l’aide d’experts étrangers, dont des Réunionnais, « la Ring Road sera bientôt réparée ». « Les réparations sur la route Terre-Rouge/Verdun commenceront bientôt », soutient-il. Il s’est également appesanti sur les problèmes des drains à Maurice et a justifié l’institution de la Land Drainage Authority.

Ivan Collendavelloo a lui aussi parlé des problèmes découlant de l’écoulement des eaux à Maurice. « Seule une faible partie des eaux obtenues des pluies est utilisée ». Il a accueilli favorablement l’institution de la Land Drainage Authority. Le texte de loi a été adopté en troisième lecture avant le break pour le dîner.



LAND DRAINAGE AUTHORITY - JHUGROO : « La maintenance des drains “lack behind” »

Le ministre des Collectivités locales, Mahen Jhugroo, a reconnu que le nettoyage et la maintenance des drains « lack behind » dans le pays. Il a accueilli ainsi favorablement la Land Drainage Authority (LDA). C’était hier lors de son intervention au parlement, dans le cadre des débats sur ce texte de loi.

« It is high time to have a LDA and an appex body for the maintenance and the upgrading of drains », a-t-il affirmé en insistant qu’« on sera ainsi obligé de s’adapter à ses nouvelles exigences ». Le ministre a rappelé qu’un budget de Rs 250 millions a été alloué lors du dernier exercice pour la construction de drains dans certaines régions de l’île. « Rs 20 millions additionnelles ont été allouées aux collectivités locales pour la réhabilitation et la mise à niveau des drains ». Selon lui, le maître mot avec la venue de cette nouvelle instance est « la coordination ». Il estime que la National Development Unit (NDU), la Road Development Unit (RDA) et la LDA devraient travailler « en étroite collaboration ».

Il accueille également le projet d’inventaire du nombre de drains naturels et construits, lequel devrait être concrétisé une fois l’instance en place. Selon lui, l’autorité va émettre des lignes directrices pour les partenaires. Le ministre Jhugroo a lié la LDA à la campagne Clean up Mauritius, qui « s’inscrivent tous deux dans le cadre des projets gouvernementaux ». Pour lui, il faut aussi « changer la mentalité des gens » pour que les campagnes de sensibilisation et autres actions du gouvernement puissent avoir un impact réel sur la société.