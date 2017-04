PARLEMENT : Passe d’armes entre ex-mam

Pas moins de 20 voitures pour les ministres en deux ans et trois voitures en trois ans pour Navin Ramgoolam entre 2010, 2011 et 2013 au temps où il avait pour ministre des Finances Pravind Jugnauth. Véritable passe d’armes entre ex-mam, mardi dernier, à l’Assemblée nationale. C’est, en effet, son ancien collègue Alain Wong que le leader de l’opposition a choisi de cibler pour sa Private Notice Question axée sur la lutte contre la pauvreté et l’efficacité de la National Empowerment Foundation (NEF). Mal préparé, le ministre de l’Intégration sociale a eu bien du mal à contrer les assauts de son ancien leader qui était visiblement sorti pour porter l’estocade à celui que le PMSD estime avoir trahi les siens. Les échanges ont porté sur les actions concrètes initiées par la NEF pour lutter efficacement contre la pauvreté. Le ministre a essayé de noyer ses réponses dans une longue introduction qui a eu le don d’énerver Xavier Duval et même la présidente de séance, Maya Hanoomanjee, qui l’a invité à s’attarder plutôt sur les clarifications à apporter aux questions qui lui étaient posées.

Si le leader de l’opposition a déposé un document tendant à démontrer la lenteur et l’absence de résultats de la NEF qui, a-t-il affirmé, n’a rien construit depuis deux ans, le ministre, lui, a tenu à rappeler que Xavier Duval a lui-même été ministre de l’Intégration sociale et qu’en son temps, il n’avait réussi qu’à ériger 58 résidences pour les plus démunis. Un chiffre que le principal visé a rejeté en soutenant que le nombre est de 1 400.

Echanges également sur la superficie des maisons destinées aux pauvres avec le leader de l’opposition qui a déploré qu’elles ne soient toujours que de 40 mètres carrés au lieu des 60 promis, tandis que le ministre a, lui, avancé que ces maisonnettes seront de bien plus que 40 M2. Cette tranche a aussi permis à Xavier Duval de basculer sur Alvaro Sobrinho et de répliquer que « it is very well to take Mr Sobrinho to visit Royal Park but this also is important ».

Massage, réfrigérateur, DVD

Un peu plus humoristique, la Prime Minister’s Question Time, dont le coup d’envoi a été donné par Aadil Ameer Meea, lequel a obtenu une précision de Pravind Jugnauth dà l’effet que le promoteur Neotown a réclamé des dommages à l’Etat - sans toutefois donner les chiffres - suivant l’annulation du projet aux Salines et a ajouté que cette affaire fait actuellement l’objet d’un arbitrage.

La question de Reza Uteem sur les voitures qui allait détendre l’atmosphère, même si certains n’étaient pas du tout contents d’apprendre qu’en deux ans le gouvernement a acheté pas moins de 20 voitures, dont celle du Premier ministre, au coût de Rs 19 millions hors taxe, arrivée en novembre 2016, à la veille de la transition au poste de chef de gouvernement.

S’il n’a pas révélé le coût total de ces acquisitions, ni confirmé que la berline qu’il utilise dispose de siège massant, d’un réfrigérateur et d’un lecteur DVD, comme suggéré par Reza Uteem, il a profité d’une question que l’on appelle « arrangée » dans le jargon parlementaire de son collègue fraîchement nommé Chief Whip, Maneesh Gobin, pour régler un compte avec Navin Ramgoolam. Et alors qu’il n’avait pas d’autre réponse, celle-là était toute prête.

Ainsi, dans sa réponse, il a indiqué que l’ancien Premier ministre a acheté une BMW 660i le 30 juin 2010 pour Rs 19 millions, une Mercedes S 600 le 12 avril 2011 pour Rs 20 millions et une BMW 600 le 20 décembre 2013 pour Rs 23 millions, soit un total de Rs 62 millions. Maneesh Gobin n’a pas eu d’autres questions, comme celle de savoir qui était ministre des Finances de mai 2010 à juillet 2011, période couvrant l’achat d’au moins deux de ses cylindrées. Il aurait ainsi su qu’il s’agissait d’un certain Pravind Jugnauth...

Le député travailliste Ezra Jhuboo a bien joué le coup aussi puisqu’il est parti du Waterpark pour atterrir au Duty Free Paradise. Sa question initiale portait sur les déboires de Rakesh Rughoobeer qui avait été renvoyé devant un comité disciplinaire par le Sugar Investment Trust pour organisation de paris illégaux sur son lieu de travail et qui avait conclu éventuellement un accord avec son employeur. Au député qui légitimement voulait savoir comment expliquer une telle situation, le ministre Mahen Seeruttun a répondu que la boutique hors taxes n’est pas de son ressort.

Puisque c’était un peu la séance des chiffres, Nando Bodha a annoncé, en réponse à une question d’Aadil Ameer Meea, que le projet Métro Express a déjà englouti Rs 597 millions depuis son lancement et qu’une somme de Rs 25 millions était à mettre au compte de l’actuel gouvernement.

La licence avant, les règlements après

Après des échanges éclairants sur le projet d’Ivan Collendavelloo de privatiser la gestion de la CWA sur une période définie suscités par une question de Reza Uteem, ce dernier a ensuite croisé le fer avec Sudhir Sesungkur sur l’affaire Sobrinho et les bénéficiaires d’une Investment Banking Licence. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le ministre des Services financiers a été bien incapable de répondre avec précision aux questions supplémentaires du député du MMM sur le fait qu’une licence ait été octroyée à Sobrinho le 25 novembre 2016, alors que ce n’est que le 9 décembre que les Regulations sur ce permis ont été promulgués.

Pas plus rassurantes les réponses de Sudhir Sesungkur sur le second bénéficiaire de la Investment Banking Licence De Vere qui serait l’objet de multiples enquêtes en Afrique du Sud, à Hong Kong et au Japon. Le ministre a indiqué qu’il ne s’agissait pas de la même compagnie, mais Reza Uteem lui a alors demandé comment expliquer que le représentant de De Vere ait écrit à la FSC le 8 mars pour se justifier. En référence à une accusation de Ponzi opéré avec la compagnie Belvédère. Rien du ministre.

Le Parlement s’est ensuite engagé dans une succession d’interventions sur le Land Drainage Authority Bill qui a duré plusieurs heures pour se terminer vers 23h30.



Mardi prochain : Les motions de l’opposition pour sauver un agenda maigrichon

Après la motion de blâme de Shakeel Mohamed contre la Speaker, deux nouvelles motions de l’opposition sont à l’agenda des travaux de mardi prochain, celles d’Alan Ganoo réclamant l’annulation de l’augmentation des nouveaux prix de l’essence — sujet qui avait également été l’objet d’une motion de Reza Uteem qui l’a finalement retiré pour ne pas faire double emploi — et de Patrice Armance, député du PMSD, qui veut voir annuler la décision du gouvernement d’exempter le Métro Express de l’obligation d’être soumis à un Environment Impact Assessment. Ces motions sauvent un agenda maigrichon avec les mêmes textes qui reviennent depuis trois semaines.

Le Question Time s’annonce tout aussi animée que les éditions précédentes avec des sujets qui risquent d’enflammer l’hémicycle. Pour démarrer, Aadil Ameer Meea qui relance Pravind Jugnauth sur l’avènement de la télévision privée, tandis que Rajesh Bhagwan, bien résolu à faire le tour des super nominés politiques, veut tout savoir sur Gérard Sanspeur, conseiller du PM, les organismes parapublics où ce dernier siège, ses missions à l’étranger, son salaire et autres avantages dont il bénéficie. Le même député enchaine avec une question sur SMS Pariaz.

Le backbencher de la majorité, Bashir Jahangeer, recherchera, lui, l’identité de la compagnie qui a décroché le contrat d’entretien des locaux de BPML à Ebène. Si Osman Mahomed revient avec sa question sur Plaisance City, Reza Uteem a une question sur la Mutual Aid et sa solidité financière et Roshi Bhadain une interpellation sur la Maubank et les fonds publics qui ont été injectés.

Alan Ganoo profitera de l’opportunité de la retransmission des débats parlementaires pour demander au Premier ministre d’introduire l’usage de la langue créole afin que la population puisse mieux comprendre les délibérations de l’Assemblée nationale.

Veda Baloomoody relancera la question des recrutements et des licenciements à la boutique hors taxes, Ritesh Ramful suggère l’extension des attributions de la commission d’enquête sur la vente de Britam et aux conditions dans lesquelles la licence bancaire de la Bramer a été révoquée.

Deux bonnes questions pour terminer, l’une venant de Danielle Selvon demandant si c’est conforme aux règles que ministres et hauts officiels acceptent le financement de leurs déplacements et même de ceux qui sont impliqués dans des procédures d’appels d’offres et si des modifications sont à l’étude pour favoriser une éthique rigoureuse des hommes publics ; et l’autre d’Alan Ganoo sur l’identité des membres de la famille de Sobrinho et des collaborateurs qui sont passés par le VIP de l’aéroport.

Les autres ministres ne seront pas en reste, à commencer par le mentor qui devra répondre à une interpellation d’Aadil Ameer Meea sur la réforme électorale et la composition du comité censé s’y pencher. Ses collègues Franco Quirin et Rajesh Bhagwan s’intéressent au traitement du cancer à l’hôpital Candos, au coût du lancement du Métro Express et au recrutement de Sherry Singh comme CEO de Mauritius Telecom et sa rémunération totale mensuelle.

Jean-Claude Barbier s’intéresse à la prescription des terres et à la station du CEB de St Louis. Osman Mahomed au Métro Express et au registre social. Malini Sewocksingh à la drogue, à la carte nationale d’identité et aux plages publiques, et le Dr Raffick Sorefan à l’habillage lumineux des autoponts en marge des 50 ans de l’Indépendance.

Reza Uteem, qui ne lâche pas la FSC, recherchera auprès du ministre Sesungkur les conditions du changement de propriétaires de la compagnie Taysun Corporate Services Ltd et sur la direction du Lois Lagesse Trust Fund, alors que Roshi Bhadain reviendra sur l’enquête initiée sur Apostle International Management Services Ltd qui impliquerait celui qui répondra à la question, Sudhir Sesungkur.

Les autres questions d’intérêt, la gestion du cash par la police (Kavi Ramano), la représentation légale des officiers de prison et de police (Veda Baloomoody), le remboursement des détenteurs du Super Cash Back Gold (Ritesh Ramful), les médecins impliqués dans des cas de négligence (Danielle Selvon), la suppression des intérêts sur les emprunts maison de la NHDC et la construction de logements (Patrice Armance), les différents composants du prix de l’essence et la saisie de 135 kilos de drogue (Alan Ganoo).



En direct : Le plongeon d’Alain Wong, la verve de Reza Uteem

On s’est beaucoup plaint du trop-plein d’animation de la séance parlementaire du 4 avril avec son brouhaha, ses invectives et sa triple expulsion, mais pour qui a osé se mettre devant son poste pour voir l’épisode de cette semaine en espérant qu’il soit aussi croustillant que le précédent, la désillusion aura été totale.

Tant et si bien que la monotonie des délibérations a poussé une grande majorité à éteindre leur poste une fois bouclée le Question Time, censé être la tranche la plus palpitante des travaux parlementaires. Nul besoin d’ajouter que les débats sur le Land Drainage Authority Bill, qui ont traîné en longueur parce que ce gouvernement est d’une grande lenteur lorsqu’il s’agit de venir avec de nouveaux textes fondateurs et qu’il faut meubler le temps qui passe, n’ont attiré aucun intérêt.

Il y a quand même eu quelques moments intéressants comme la tranche de la PNQ, celle consacrée aux interpellations au Premier ministre et le Question Time par moments.

Une chose a néanmoins sauté aux yeux, c’est que le ministre Alain Wong s’est retrouvé en eaux troubles en début de séance avec ses tâtonnements et ses approximations forçant quelques collègues du MSM à venir à sa rescousse durant la pause-déjeuner pour la défendre et formuler des critiques à l’encontre du leader de l’opposition. Une grande première inaugurée par le trio Etienne Sinatambou, Manish Gobin, le Government Chief Whip, et le PPS Kalyan Tarolah.

Le député qui était en verve cette semaine est, sans conteste, Reza Uteem. Entre achat de voitures, affaire Sobrinho, failles de la Financial Services Commission (FSC) et privatisation de la CWA, le premier député du No 2 a démontré qu’il fait son home work avec minutie et précision. Il a été suivi de près dans cette démarche par nul autre que son collègue Aadil Ameer Meea qui s’est montré très appliqué lui aussi sur les dossiers qu’il a évoqués.

Un mot aussi pour la Speaker qui, par sa manière de présider mardi dernier, a donné totalement raison à l’ancien leader de l’opposition, Paul Bérenger quant à son propos « mille fwa Maya » en comparaison avec son adjoint Sanjeev Teeluckdharry.