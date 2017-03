PARLIAMENTARY GENDER CAUCUS—MAYA HANOOMANJEE: « L’égalité des genres est un facteur clé pour l’avancement de la démocratie »

Une plateforme regroupant les députés de l’opposition et ceux du gouvernement autour d’une même cause : la parité des genres. Tel est le but du Parliamentary Gender Caucus, lancé hier par la Speaker, Maya Hanoomanjee, à l’hôtel du gouvernement. « L’égalité des genres est considérée comme un facteur clé pour l’avancement de la démocratie, la paix et l’élimination de la violence domestique », devait-elle souligner. Pour sa part, Akbar Khan, secrétaire général de la Commonwealth Parliamentary Association (CPA), a estimé « regrettable » de constater qu’alors que le but ciblé est de 30% de femmes au Parlement, dans le Commonwealth, seulement 18% des parlementaires appartiennent à la gent féminine, « ce qui donne l’impression que la politique et le Parlement relèvent d’un monde masculin ».

« Jusqu’ici, il n’y avait pas de plateforme où nous pouvions regrouper membres de l’opposition et du gouvernement autour d’une plateforme commune pour une cause commune », fait voir Maya Hanoomanjee. Ce Gender Caucus ouvre ainsi « un nouveau chapitre dans l’histoire de notre démocratie parlementaire », dit-elle. La Speaker a salué la participation du secrétaire général de la CPA, Akbar Khan, dont la présence atteste de « l’importance que la CPA attache à l’égalité des genres ». Pour Maya Hanoomanjee, pour parvenir à l’égalité des genres, il faut que les « hommes et les femmes jouissent d’égalité dans tous les secteurs » de la société. « Il faut aussi que les besoins des femmes et des hommes soient valorisés et entendus à un même niveau. Le concept d’égalité des genres a trait à l’établissement de la parité. »

Dans une déclaration à la presse suite au lancement, elle devait souligner que « c’est une très grande avancée pour la démocratie parlementaire ». Elle ajoute : « Lorsque l'on parle de parité des genres, il ne s’agit pas que de la protection des femmes. Il s’agit aussi des hommes comme partenaires. Si on pense aux femmes quand on parle de parité des genres, c’est que les femmes ont un certain écart à rattraper. Mais nous, nous estimons que, dans la société, tant qu’il peut y avoir la parité des genres, on pourra aller plus avant avec le développement économique et social du pays. Les députés de l’opposition et du gouvernement essaieront de travailler ensemble pour parvenir à des consensus sur certains thèmes prioritaires. »

Les membres du caucus sont issus de tous les partis politiques au Parlement. « En tant que Speaker, je dois veiller à ce que tous les partis politiques au Parlement soient représentés au niveau de ce caucus. Je remercie tous les leaders de partis car quand j’ai lancé l’idée de ce “gender caucus”, ils ont tout de suite réagi très positivement et ont délégué leur représentant. » Dans un premier temps, ajoute Maya Hanoomanjee, « des experts assureront la formation des parlementaires car les gens ne savent pas de quoi il s’agit quand on parle de “gender caucus” », avant de poursuivre : « Depuis longtemps, je souhaitais qu’il y ait une telle plateforme pour travailler en faveur de la parité des genres. »

Le secrétaire général de la Commonwealth Parliamentary Association a indiqué que dans tous les parlements du monde, même si le nombre de femmes au Parlement a presque doublé, on ne compte que 23% de femmes parlementaires. Ajoutant que, « malheureusement, au niveau des pays membres du Commonwealth, 18% seulement des parlementaires sont des femmes, ce qui donne l’impression que la politique et le parlement relèvent d’un monde masculin ». Etaient également présents hier le représentant de l’UNDP, Simon Springette, et Espérance Mwiza, membre du Rwanda Parliamentary Forum.