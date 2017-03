PARRAINAGE ENTREPRISES : L'école maternelle H. Ramnarain nouvelle bénéficiaire du projet

La Mauritius Ports Authority a contribué au projet “Parrainage Entreprises” de la médiathèque Édouard Maunick en apportant un soutien financier afin que les enfants puissent bénéficier d'abonnements gratuits à la bibliothèque de cette médiathèque. Ainsi, 55 élèves de l'école maternelle H. Ramnarain, à Terre-Rouge, ont visité la médiathèque à Bell-Village, où ils ont pu choisir les livres qu'ils désiraient apporter à leur école, avant de les rendre pour en prendre d'autres dans quelque temps.

« Nous sommes très émus car c'est la première fois que nos élèves rentrent dans une bibliothèque et voient autant de livres. Nous voyons à quel point ils sont heureux de pouvoir prendre ces livres et en profiter. À notre école, nous n'avons pas de bibliothèque, d'où l'importance pour nous de ce projet. D'autant que la lecture est primordiale pour l'évolution d'un enfant », a expliqué une enseignante de l'école maternelle H. Ramnarain.

Après l'enregistrement des livres prêtés, les enfants ont pu assister à un spectacle de magie présenté par Master Pritam. À noter que le lancement du projet “Parrainage entreprises” avait eu lieu en février dernier à Bell-Village en présence de responsables de quatre écoles maternelles bénéficiaires du programme et de trois entreprises marraines, soit Paille-en-queue, Bestech et Xworx.