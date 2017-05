PARRAINAGE : La Team MCB voit le jour

La Team MCB, formation cycliste regroupant l’élite mauricienne, est née. Imaginé par la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) et la Mauritius Commercial Bank (MCB), ce projet vise à mener le cyclisme vers d’autres sommets. Vendredi, la succursale port-louisienne de l’institution bancaire s’était muée en catwalk pour la présentation du nouveau maillot, qui sera celui de la sélection nationale.

Le nouveau maillot effectuera sa première sortie officielle cette semaine, au cours des championnats d’Afrique de VTT, à Bel Ombre. Le design du nouvel apparat de la sélection nationale est signé Didier Ng et Marc Randabel. Vendredi dernier, les quelques coureurs réunis et Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des Sports, ont tous dit leur satisfaction de l’aboutissement de ce projet. « Je tiens à saluer le travail de la MCB, qui a accepté de se prêter au jeu du sponsoring », a déclaré le ministre Toussaint.

Des propos repris par Yannick Lincoln, qui est remonté jusqu’à sa première sélection. « Un grand moment d’excitation » alors qu’il revêt pour la première fois le maillot de la sélection nationale, chez les cadets, pour les Jeux de la CJSOI. Grégory Lagane, autre membre de la toute nouvelle Team MCB, admet que rien ne le prédestinait au vélo. « Je suivais Yannick et la sélection sur le Tour de Maurice », dit-il. Fidzerald Rabaye, lui aussi membre de la section élite, soutient que son travail a été récompensé. « J’ai récolté trois médailles aux JIOI. Il y a eu beaucoup de travail et de sacrifices pour en arriver là. »

L’entraîneur national, José Achille, pour sa part, a parlé des objectifs à atteindre sous les deux ans. « L’arrivée du Français Michel Thèze, qui occupe les fonctions de DTN, a donné un nouveau souffle au cyclisme. Tout comme l’arrivée de la MCB sur ce projet, qui devrait permettre au cyclisme de progresser. »

Et pourtant, l'idée de créer cette équipe est de viser les hauts sommets. L'Afrique, les JIOI, et éventuellement les Jeux olympiques ou les championnats du monde de cyclisme sur route. « Avec le lancement de la Team MCB, les résultats positifs suivront. Cela ne fait aucun doute que ce partenariat ouvre la voie à la participation mauricienne aux échéances continentales, avec l'intention de porter haut les couleurs mauriciennes et éventuellement rêver d'une prestation digne aux Championnats du monde par exemple. »

Jacky Durand, ancien cycliste professionnel et candidat au poste de sélectionneur de l'équipe de France, a été désigné parrain de cette formation. « J'ai moi-même porté le maillot de l'équipe de France. Mais je veux que les coureurs comprennent que ce n'est pas une fin en soi. Qu'ils utilisent leur sélection comme un tremplin pour autre chose. »

À peine formée que la Team MCB se retrouve devant son premier défi, avec les championnats d'Afrique de VTT, où on retrouvera Yannick Lincoln, Aurélie Halbwachs et Ryan Lenferna en action. Au menu des festivités, on retrouvera également le Tour de la Réunion, le Tour de Maurice, le Tour des Seychelles, les Jeux du Commonwealth l'année prochaine, et les championnats d'Afrique sur route en février prochain.

Par contre, il faut aussi savoir que l'ossature de l'équipe changera en fonction des résultats des coureurs. Actuellement, l'équipe regroupe 15 coureurs.

Les coureurs

Yannick Lincoln, Fitzerald Rabaye, Olivier Lecourt de Billot, Gregory Rougier Lagane, Christophe Rougier Lagane, Jordan Lebon, Dylan Redy, Adriana Azor, Jeanlito André, Fabio Catherine, Fernando Charlot, Benito Bheemul, Aurélie Halbwachs, Kimberley Lecourt de Billot et Ryan Lenferna