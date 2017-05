PARTENARIAT AVEC JMG, THEBRANDHOUSE: Positionnement d'Asus à Maurice

Asus, un des plus importants fabricants mondiaux de technologies, a établi un partenariat à Maurice avec JMG, la branche de distribution de TheBrandHouse. Dans les locaux de TheBrandHouse, à Riche-Terre, a eu lieu mardi la présentation des derniers produits de la marque, dont le Transformer Book T101 et le Zen Book Flip UX360. La marque travaille aussi en étroite collaboration avec les développeurs de composants informatiques, comme Intel, en vue d’être toujours à la pointe de la technologie.

Sur le marché taïwanais, la marque Asus s’est positionnée en leader. Démarrant comme simple fabricant de cartes mères pour ordinateurs, Asus détient à ce jour 40% de parts de ce marché. Au fil des ans, la marque s’est diversifiée, développant désormais notamment tablettes, smartphones et ordinateurs. Rien que pour 2016, Asus a remporté 4 385 prix à travers le monde tandis que son chiffre d’affaires est estimé à USD 13,3 milliards.

Le positionnement de cette marque à Maurice, note Giovanni Blackburn, de JMG, TheBrandHouse, est une grande première. Les activités d’Asus sont classées en deux catégories : celle englobant notebooks, tablettes et smartphones et la deuxième, connue comme l’Open Platform, englobant cartes mères et processeurs. Giovanni Blackburn ajoute que ces produits intègrent aussi la communauté de la Republic of Gamers.

Lido Diouda et Kee Kheswa, représentants d’Asus en Afrique du Sud, expliquent que la marque ambitionne d’intégrer le top 3 mondial. Parmi les produits en vente au JMG TheBrandHouse se trouve le Transformer Book, un ordinateur portable doté d’un clavier détachable, le transformant ainsi en tablette, et ce pour la somme de Rs 14 900. A noter que les produits de la marque comprennent un service après-vente et trois ans de garantie.