PARTENARIAT DWORLD MOTORS/ANYUAN: Le bus semi-low floor Anyuan sur nos routes

DWorld Motors Co Ltd a lancé vendredi dernier au Domaine Les Pailles le bus semi-low floor Anyuan PK6110HQG3. Le Managing Director, Sanjay Jugessur, s’est félicité du partenariat entre DWorld Motors et Anyuan Bus Company. Le bus Anyuan, eco-friendly et certifié EURO III, est présenté comme moins polluant. Les promoteurs sont confiants de toucher le marché africain.

Sanjay Jugessur explique que ce partenariat a pu être possible grâce à la collaboration de Caroline Li de Shiyan Rockrich, de Anyuan Bus Company. « La particularité de ce bus est que le moteur se trouve à l’avant, while keeping the floor at a height of only 610mm. Beaucoup de concurrents ont pensé que ce type de bus ne pourrait pas se retrouver sur nos routes, nous avons prouvé le contraire. » Il indique avoir visité en novembre dernier la société Anyuan et signé un accord pour la production de ces bus. « Nous avons procédé à une étude d’évaluation auprès des compagnies de bus privées. Je dois remercier cinq de nos clients qui ont cru dans notre compagnie et qui ont payé en avance sans même voir le produit final. Aujourd’hui, une quinzaine de ces bus seront sur les routes. » Sanjay Jugessur insiste que la mission de DWorld Motors est d’offrir la meilleure offre en termes de qualité et de prix. L’autre mission de la compagnie, dit-il, est « to respond to the needs of the present day but also to rise up to the demands and challenges of tomorrow. »

Le bus semi-low floor Anyuan PK6110HQG3 a son moteur à l’avant « to ensure easy cooling, this was the main concern of all private bus owners, as they experience severe problems with rear located engine. » Le bus dispose de 56 sièges et sa consommation d’essence est de 25 litres sur 100 km « compared to 32-40L/100 kms for rear mounted engines. It uses also an electronically controlled fuel injection system ».