PARTENARIAT : Noemi Alphonse sous les couleurs d'ABC Motors

La handisportive Noemi Alphonse a conclu un accord de parrainage avec ABC Motors, distributeur exclusif de Nissan à Maurice. À travers un soutien financier, la jeune athlète de 21 ans mettra prochainement le cap sur les Émirats Arabes Unis pour tenter de valider sa participation aux Championnats du monde d'athlétisme à Londres. Le concessionnaire automobile réaffirme, lui, son engagement à accompagner les sportifs mauriciens au plus haut niveau à l'échelle internationale. Après la tenniswoman Marine Giraud, la joueuse de badminton Karen Foo Kune, la sprinteuse Marie Jane Vincent et, plus récemment, le boxeur Kennedy St Pierre, ABC Motors accorde cette fois son appui à la handisportive Noemi Alphonse.

« Nous ratons rarement une occasion de nous associer à la chose sportive. Notre présence aux côtés de ces professionnels est sans relâche car nous nous identifions beaucoup aux valeurs qu'incarne le sport », soutient Dean Ah-Chuen, directeur d'ABC Motors. Et d'ajouter : « Chaque jour, à quelque échelon où ils évoluent, nos collaborateurs s'inspirent de leurs valeurs, de leur goût pour l'effort, de l'esprit d'équipe et de la foi dans l'objectif. »

Noemi Alphonse est en déplacement pour participer au septième meeting international d'athlétisme de Sharjah, la troisième agglomération émiratie. Pour ce rendez-vous aux Émirats, ABC Motors prend en charge l'intégralité des frais, incluant les billets d'avion, l'hébergement et les transferts vers les différents sites. « C'est une immense fierté d'obtenir le parrainage d'ABC Motors dans cette phase qualificative pour les championnats du monde. Cette confiance placée en moi constitue une motivation additionnelle pour atteindre mes objectifs et faire honneur au quadricolore », explique Noemi Alphonse.