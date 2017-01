PARTI ACTION LIBÉRALE : L’opposition devrait démissionner en bloc, selon Ramsahok

Lors d’un point de presse hier au centre social Marie Reine de la Paix, Lutchmeeparsad Ramsahok, leader du Parti Action Libérale, a estimé que la passation de pouvoir de SAJ à son fils est un « un abus de pouvoir ». Avant les élections, dit-il, « SAJ fi’nn tenir enn langaz, ek apre eleksion, li fi’nn tenir enn lot langaz ». Pour lui, le partage de pouvoir entre père et fils est « inacceptable ».

Pour Lutchmeeparsad Ramsahok, il est clair que les « petits partis politiques seront, dans quelques années, inexistants ». « Bann gran parti pe rod zis catch the eye of lepep. Bann ti parti pa gagn soutien bann media ek li bien domaz. » Commentant l’actualité, il se demande comment SAJ occupe désormais le poste de ministre de l’Intérieur. « Li pa normal ki papa nom piti ek piti nom papa. Li, li minis linterier, lot minis defans. Enn sef Riot Unit, lot sef lapolis. Quand on est élu, il faut respecter la voix du peuple. Il y a des enfants qui ne vont pas à l’école, des familles dans le besoin ».

Le leader du PAL ajoute que SAJ utilise un langage « grossier ». « Dimounn kapav dir li finn mark listwar, me pou mwa se enn roder bout. En 82, si pa ti ena Bérenger, pa ti pou ena SAJ. C’est le MMM kinn kre SAJ. San SSR ek Gaëtan Duval pa ti pou ena SAJ. Ce que SAJ a fait durant son mandat, c’est de grands nettoyages, soit l’empire Rawat et Betamax. » Lutchmeeparsad Ramsahok clame que rien n’a été fait pour le peuple. « Pena laport sorti. Je demande au PTr, au MMM et au PMSD, si zot tenir lavenir zot pei a ker, aret koze, met an aksion ek demisione an blok. La réputation démocratique de Maurice a été salie. Il n’y a qu’à écouter la BBC et CNN qui ont fait des commentaires, loin d’être élogieux », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Quant à la manifestation qui aura lieu devant le parlement demain, ce n’est pas la peine de s’habiller en noir. Politisien bizin aret fer grimas ek azir pou zot pei. »