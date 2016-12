PARTI IL Y A DEUX ANS : Jacques Chancel, quelque chose de Tintin

C’était un reporter et aussi un grand aventurier. Homme de radio et de télévision, il a marqué de son empreinte le journalisme français. Jacques Chancel est mort le 22 décembre 2014.

Il est connu pour avoir, entre autres, était l’animateur, durant vingt-deux ans, de l’émission quotidienne Radioscopie sur France Inter et, durant dix-sept ans, celui de l’émission Le Grand Échiquier sur Antenne 2. Mais Jacques Chancel a été encore plus que ça.

Fils d’Auguste Crampes et de Marie-Thérèse Bourdette, dès l’enfance, il rêve de rejoindre l’Indochine, où un oncle aventurier dresse des éléphants et dirige une plantation de caoutchouc. Plus tard, affecté comme correspondant à la radio de Saïgon, il change son nom en Chancel, à la demande des services de sécurité.

L’aventurier.

À Saïgon, à l’Hôtel Continental, il rencontre Lucien Bodard, Max Clos, Jean Lartéguy, fréquente les fumeries d’opium et les casinos de Cholon, des sectes mafieuses, les Bình Xuyên, dont le gourou, Lê Văn Viễn et Pierre Schoendoerffer. Il parcourt ensuite de 1950 à 1958 tout le Sud-Est asiatique pour Paris Match et termine ses études de droit entre Saïgon et Pékin.

En 1952, il se trouve avec des officiers dans une Jeep, qui saute sur une mine. Il tombe dans le coma et perd la vue pendant sept mois. Il écrit, dans La Nuit attendra : “J’ai toujours été handicapé par cette mémoire, j’avais comme une honte et je ne pouvais pas en parler, c’est pour cela que j’ai attendu si longtemps pour le faire.”

Radioscopie.

Après une carrière dans la presse écrite comme rédacteur en 1956 à Télé Magazine, puis en 1958 à Paris-journal, devenu Paris Jour, dont il est le directeur des services parisiens de 1959 à 1972, Jacques Chancel crée en 1968 l’émission Radioscopie, qu’il présente vingt années durant jusqu’en 1982, puis de 1988 jusqu’en 1990, soit 6,826 émissions sur France Inter. Il provoque une émotion vive, en invitant Lucien Rebatet et Monseigneur Lefebvre. Viennent ensuite d’autres programmes, dont Figures de proue, chaque dernier dimanche du mois.

Il dirige la collection Idée fixe aux Éditions Julliard, et publie 120 livres. Après avoir créé Grand Amphi de 1971 à 1972, il anime son émission la plus célèbre, Le Grand Échiquier, de 1972 à 1989. Après l’éclatement de l’ORTF, il devient le conseiller spécial de Marcel Jullian.

Tour de France.

Jacques Chancel est passionné par le vélo et plus particulièrement le Tour de France, qu’il suit 35 fois. Il anime notamment chaque mois de juillet pendant quatre ans, l’émission de télévision À chacun son tour, de 1985 à 1989, sur Antenne 2, en direct à la fin de chaque étape du Tour.

En 1989, il devient directeur des programmes, puis de l’antenne de France 3. De 1994 à 1998, il présente le magazine sur les médias Lignes de mire sur France 33. En 2003, Jacques Chancel devient administrateur du groupe Canal+ et conseiller du président Bertrand Meheut. Il était membre du Haut Conseil de la francophonie. Le 13 mai 2006, il apparaît dans Tout le monde en parle et déclare garder un souvenir impérissable de l’opium. En 2011, il s’en prend sévèrement aux producteurs qui n’ont d’autre originalité que de piller l’héritage de l’INA à leur avantage et s’élève en 2012, sur la chaîne KTO, contre les religions, qui selon lui, produisent les guerres.

MORT UN 25 DÉCEMBRE

Dean Martin, le parrain crooner

Il est un immense acteur et aussi un grand chanteur, qui a collaboré avec Sinatra. Dean Martin avait aussi des liens étroits avec la mafia. Cette légende de Hollywood est morte le 25 décembre 1995.

Il fut un des géants de l’époque et avait côtoyé Jerry Lewis, Marlon Brando, Frank Sinatra, John Wayne et toute la bande qui faisait rêvait l’Amérique et le monde à l’époque. Chanteur et acteur, Dean Martin était une des grandes références de l’époque. Le bal des maudits, Comme un torrent, Rio Bravo et Embrasse-moi idiot sont quelques-uns des films où il s’est illustré.

Everybody loves.

Il a aussi fait plusieurs tubes, dont Volare et That’s Amore, et devient la figure de proue de la cool music, avec notamment Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr. et Shirley MacLaine, au sein d’un groupe baptisé le Rat Pack. La bonne entente dure quelques années, puis le groupe s’effrite. Dean Martin redémarre avec des succès musicaux, comme Everybody Loves Somebody, qui déloge les Beatles du hit-parade en 1964, In the Chapel in the Moonlight ou Gentle On My Mind en 1968.

De son vrai nom Dino Paul Crocetti, il est né dans l’Ohio en 1917. Il a différents petits boulots, puis, sous le nom de Dean Martin, il commence à travailler dans un club de New York où il connaît ses premiers succès. Au milieu des années 1940, il fait la connaissance de Jerry Lewis, qui se produit alors sur scène dans un numéro de pantomime. En mars 1946, ils se retrouvent engagés chacun au même moment dans le même club. Ils se mettent à improviser ensemble sur scène, déclenchant immédiatement l’hilarité du public. Le duo comique Martin and Lewis est né. Il deviendra le plus célèbre des États-Unis.

Le parrain.

Ils commencent une carrière au cinéma, avec un premier film, My Friend Irma. Dans la foulée, suivent My Friend Irma Goes West puis Le Soldat récalcitrant (At War with the Army). Binôme équilibré – Dean Martin représente la douceur et la droiture, alors que Lewis est l’idiot burlesque – , ils enchaînent le tournage de treize films, mais, la lassitude aidant, décident de se séparer au sommet de leur gloire en 1956.

Devenu personnage de télé, Dean Martin affirma avoir détesté Le Parrain qui, selon lui, ne servait qu’à véhiculer une représentation erronée des Italo-Américains. Il sera pourtant révélé que Dean Martin et son ami Frank Sinatra (chanteur d’origine sicilienne) possédaient des liens très étroits avec la mafia italo-américaine. Leur ami commun n’était autre que le boss Sam Giancana. Un jour, une amie de Dean Martin trouva dans sa cuisine un revolver appartenant à ce dernier. On raconte que Dean Martin et Frank Sinatra étaient les chanteurs officiels des patrons mafieux de Cosa Nostra.