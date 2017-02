PARTI TRAVAILLISTE - 81E ANNIVERSAIRE : Navin Ramgoolam, « Le PTr a changé le visage de Maurice »

La célébration du 81e anniversaire du Parti travailliste a été marquée ce matin par une cérémonie de dépôt de gerbes au Square Guy Rozemont par les dirigeants du parti. Son leader, Navin Ramgoolam, a à cette occasion affirmé que le Parti travailliste a « changé la vie des Mauriciens et le visage de Maurice ». Un vibrant hommage a été rendu aux tribuns du PTr, dont Maurice Curé, Emmanuel Anquetil, Guy Rozemont, Mamode Assenjee, Pandit Sahadeo, Dr Jeetoo, Renganaden Seeneevasen, Harold Walter, Veerassamy Ringadoo, Guy Forget, Kher Jagatsingh, Anauth Beejadhur, Sir Satcam Boolell et Sir Seewoosagur Ramgoolam.

Navin Ramgoolam a rappelé que le PTr a été créé « dans des moments difficiles et dans les combats pour les droits des travailleurs ». « Le parti a été créé pour défendre certaines valeurs, à savoir donner la voix aux sans voix et aux personnes qui subissaient l’humiliation et qui luttaient pour la justice sociale, le respect de la dignité humaine et pour l’indépendance du pays. »

Au chapitre de la dignité, le leader du PTr a présenté au nom du parti ses condoléances et sa sympathie aux femmes et enfants qui ont subi des violences atroces. Il a cité particulièrement le cas de Christiana Cherry, décédée et laissant une enfant de trois ans. Il devait déplorer la façon dont certains médias l’ont traitée après sa mort, « sans réaliser » que cette femme avait une enfant, et en traînant sa vie privée en public. « On a jeté sa dignité en pâture », a-t-il déploré.

Il a d’ailleurs qualifié cette attitude « d’indigne et de déplorable ». « Il fallait penser à sa famille », a-t-il dit, en citant la parole du Christ devant la femme adultère. « Que celui qui n’a pas péché lui jette la première pierre. »